Les Grizzlies envoient Ziaire Williams aux Nets pour conserver Luke Kennard

C’était dans l’air depuis quelques jours et c’est désormais effectif : les Grizzlies ont réussi à trouver preneur pour Ziaire Williams, le 10e choix de la Draft 2021, qu’ils cherchaient à échanger !

L’ailier de 22 ans rejoint ainsi les Nets, avec un second tour de Draft en 2030 (via Dallas). En contrepartie, les Grizzlies récupèrent Mamadi Diakite et les droits sur Nemanja Dangubic, le 54e choix de la Draft 2014…

Comme la prochaine saison de Mamadi Diakite (2.27 millions de dollars) n’est pas garantie, Memphis va pouvoir s’en séparer et ainsi rester à 10 millions de dollars de la « luxury tax ». De quoi lui offrir assez d’argent pour conserver Luke Kennard, la priorité du club durant cette intersaison.

La raison est aussi sportive, au regard des nombreux joueurs de l’effectif de Taylor Jenkins qui vont se partager les postes extérieurs, puisqu’en plus de Luke Kennard, John Konchar, Desmond Bane, Vince Williams Jr, GG Jackson et Jake LaRavia feront aussi partie de la rotation, sans oublier le rookie Jaylen Wells, drafté en 39e position.

De leur côté, les Nets vont pouvoir mettre à l’essai un (toujours) jeune joueur, dans leur reconstruction, tout en mettant en plus la main sur un deuxième tour de Draft au passage.

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 22 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.1 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 1.0 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 Total 150 20 42.6 30.1 80.3 0.5 2.1 2.6 1.2 1.7 0.6 1.0 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.