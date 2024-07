Memphis chercherait à se séparer de Ziaire Williams

Les jours de Ziaire Williams dans le Tennessee seraient comptés. C’est en tout cas ce qu’affirme The Athletic, qui a évoqué le début de pourparlers du côté de Memphis en vue de transférer l’ailier de 22 ans.

L’ancien coéquipier de Bronny James au lycée avait su se mettre en valeur lors de sa saison rookie en 2022 dans un effectif alors en pleine bourre avec plus de 20 minutes de temps de jeu et 31 titularisations sur 62 matchs aux côtés du duo Morant/Bane. Mais Ziaire Williams n’a visiblement pas convaincu sa franchise depuis, avec deux exercices où ses pourcentages de réussite au tir ont chuté, et où il a moins brillé, dans un contexte plus difficile.

Il faut dire que ses limites en attaque le pénalisent face à des joueurs comme GG Jackson et Jake LaRavia.

Les Grizzlies doivent aussi se résoudre à ce choix d’un point de économique, afin de rester sous la « luxury tax ». Ce qui leur permettrait du même coup de re-signer Luke Kennard dans la foulée, puisque que le départ de Ziaire Williams libérerait 6.1 millions de dollars dans la masse salariale.

La raison est également sportive, au regard des nombreux joueurs de l’effectif de Taylor Jenkins qui vont se partager les postes extérieurs, puisque John Konchar, Desmond Bane, Vince Williams Jr, GG Jackson et Jake LaRavia feront partie de la rotation, sans oublier le rookie Jaylen Wells, drafté en 39e position.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 171 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher. Depuis 2024, la NBA sanctionne encore davantage les franchises trop dépensières avec un recrutement encadré.

Ziaire Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 62 22 45.0 31.4 78.2 0.4 1.7 2.1 1.1 1.8 0.6 0.7 0.2 8.1 2022-23 MEM 37 15 42.9 25.8 77.3 0.4 1.7 2.1 1.0 1.6 0.4 1.0 0.2 5.7 2023-24 MEM 51 20 39.7 30.7 82.7 0.7 2.8 3.5 1.5 1.7 0.7 1.3 0.2 8.2 Total 150 20 42.6 30.1 80.3 0.5 2.1 2.6 1.2 1.7 0.6 1.0 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.