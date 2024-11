Vincent Collet raconte les coulisses de son nouveau rôle aux Cavaliers

De passage à Marseille cette semaine pour l’ultime séminaire du « Plan coachs » mis en place par l’Agence Nationale du Sport (ANS), regroupant l’ensemble des sélectionneurs français, Vincent Collet a honoré sa dernière sollicitation dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France de basket, au terme d’une olympiade brillante pour le sport collectif français.

Dans un long entretien pour Le Méridional, Vincent Collet a évoqué son parcours à la tête des Bleus, l’apport de la cellule haute performance de l’ANS au cœur des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi son nouveau rôle de consultant au sein des Cavaliers, qui n’ont pas encore perdu depuis que son ancien assistant en Bleu, Kenny Atkinson, a pris les rênes de l’équipe. Son retour à Cleveland est prévu dès la semaine prochaine.

Plongée dans « un autre monde »

« Je suis déjà allé à Cleveland et j’y retourne la semaine prochaine. Je vais m’y rendre à peu près tous les mois. Je regarde tous les matchs des Cavs qui font un début de saison incroyable. C’est très bien pour Kenny. Je ne sais pas si ça va durer, mais jusqu’ici, c’est impressionnant », a-t-il déclaré.

L’ancien sélectionneur tricolore est revenu sur ses premiers pas au sein de la franchise, dans un rôle qui se rapprocherait de celui d’un assistant, au cœur du dispositif de Kenny Atkinson. Un véritable arsenal même…

« C’est un autre monde. Ça n’a rien à voir. Avant j’y allais aussi comme visiteur ponctuellement, là j’ai déjà passé une dizaine de jours en présaison, j’étais immergé, je vivais comme un assistant, j’étais à tous les entraînements, à toutes les réunions de coachs. C’est impressionnant : il y a une quinzaine de coachs pour l’équipe ! Ça reste une expérience intéressante qui permet de voir comment ça se passe à l’intérieur », a-t-il ajouté.

Ce rôle d’assistant lui permet en tout cas d’être au plus près de l’action et d’emmagasiner de l’expérience dans un univers qu’il continue de découvrir de l’intérieur.

À terme, c’est d’ailleurs un poste d’assistant plutôt que « head coach » qu’il viserait. « Peut-être que ça arrivera, mais ça pourrait être intéressant d’occuper un rôle plein d’assistant », a-t-il glissé.

Beaucoup de « protectionnisme »

Vincent Collet a enfin été interrogé sur la relative absence de coachs étrangers en NBA, alors que la ligue s’est internationalisée sur le parquet depuis vingt ans. C’est donc aussi l’occasion pour lui de contribuer à changer progressivement les mentalités outre-atlantique, avec l’appui du francophile Kenny Atkinson.

« Je l’ai mesuré en arrivant à Cleveland. Il y a beaucoup de protectionnisme, ça se ressent », a-t-il confirmé. « Mais j’ai vu au fil des jours que le regard changeait de la part des autres coaches ; c’était aussi impulsé par Kenny, qui m’a installé. Il faut prendre du recul sur ce sujet. On verra bien. Cette position (de consultant) pourrait me permettre d’évoluer. Je vais déjà essayer de profiter de cette situation et de la vivre pleinement ».

Vincent Collet fait également confiance à la jeune génération, de coachs et de joueurs, pour continuer à faire briller le basket français au plus haut niveau.

« On voit émerger des jeunes coaches, comme Julien Mahé ou Guillaume Vizade. D’autres arrivent aussi en Pro B. On peut espérer une amélioration de la situation, en tout cas c’est ce que je souhaite. »