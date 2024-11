Vainqueurs de Sixers déplumés, les Cavaliers passent à 13-0 !

Pas de Joel Embiid ni de Paul George pour ce « back-to-back », sans oublier Tyrese Maxey. Cela signifie que Darius Garland (25 points, 6 passes, 5 rebonds) et Donovan Mitchell (23 points, 13 rebonds, 9 passes) avaient la place pour prendre prendre toute la lumière côté Cavaliers, même si le rookie Jared McCain (34 points, 10 passes) leur a fait de l’ombre pour les Sixers.

À l’arrivée, c’est en tout cas Cleveland qui repart de Philadelphie avec la victoire (114-106). Et c’est le 13e succès d’affilée des Cavs, toujours invaincus et leaders à l’Est dans ce début de saison, tandis que leurs adversaires du soir occupent une bien triste 14e place dans cette même conférence.

Sur le papier, la rencontre semblait largement à la portée des Cavaliers, mais il a tout de même fallu qu’ils se fassent violence pour gagner. La faute à Jared McCain et un collectif des Sixers libéré, car absolument pas attendu.

Heureusement, Donovan Mitchell était là pour sortir le grand jeu dans les trois dernières minutes (11 points), tout comme Darius Garland dans le troisième quart-temps (13 points), et ces coups d’accélérateur ont suffi à écarter cette équipe de Philly, certes valeureuse mais logiquement limitée sur la durée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Darius Garland et Donovan Mitchell ont répondu présent. Les Cavaliers n’étaient clairement pas dans un bon soir, en témoigne leur première mi-temps où ils ont manqué d’adresse et de concentration au rebond ou multiplié les erreurs ballon en main, mais ils ont tenu bon. Les hommes de Kenny Atkinson peuvent ainsi remercier leur « backcourt », entre Darius Garland qui les a remis à l’endroit au retour des vestiaires avec son agressivité vers le cercle, puis Donovan Mitchell qui a haussé le ton dans le « money-time » avec les 11 derniers points des siens et un coup de chaud à 3-points. Les patrons ont montré la voie au groupe.

– Le 4e meilleur départ « all-time » pour Cleveland. Ce ne fut pas simple, mais pour la sixième fois de l’histoire, une équipe a débuté une saison en 13-0. Ces Cavs succèdent aux Warriors 2015/16 (24-0), aux Capitols 1948/49 (15-0), aux Rockets 1993/94 (15-0), aux Celtics 1957/58 (14-0) et aux Mavericks 2002/03 (14-0). On ignore jusqu’où la franchise de l’Ohio grimpera, mais plus les victoires s’accumuleront et plus cela deviendra compliqué car elle aura une cible dans le dos. Le prochain match est en tout cas prévu à domicile contre Chicago, vendredi.

– Guerschon Yabusele titulaire. Sans Joel Embiid ni Andre Drummond, « Guersch » a été titularisé au poste 5 par Nick Nurse. Sa première titularisation de la saison et sa première en NBA depuis avril… 2019. Pas une mince affaire face à la doublette Evan Mobley – Jarrett Allen, mais le Français a fait ce qu’il a pu, dans son registre : 10 points, 9 rebonds et 5 passes décisives en 31 minutes (à 4/10).

– De la magie chez McCain. Et s’il fallait commencer à regarder du côté de Philadelphie pour trouver le meilleur rookie de ce début de saison ? Depuis quatre matchs, Jared McCain affiche ainsi 25.5 points de moyenne, enchaînant trois sorties à 20+ points et envoyant son « career high » dès sa première titularisation, avec une belle adresse à 3-points et un culot qui fait plaisir à voir en attaque. Une vraie bonne surprise que ce 16e choix de la dernière Draft, formé à bonne école (Duke), dans le triste démarrage des Sixers.