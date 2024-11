Victor Wembanyama dans le « club des 50 points »

La nuit dernière, Victor Wembanyama a donc atteint la barre des 50 points lors d’un match NBA, et « Wemby » s’est dit « fier » d’entrer dans ce club. Il n’est que le deuxième Français à le faire, après Tony Parker (55 points) et le sixième Européen, après Giannis Antetokounmpo (9 fois), Luka Doncic (6 fois), Dirk Nowitzki (2 fois), Nikola Jokic (1 fois) et donc Tony Parker (1 fois).

Dans l’histoire de la ligue, en comptant Victor Wembanyama, il y a tout de même 168 joueurs qui sont entrés dans le « club des 50 points » depuis les débuts de la NBA, même s’il faut noter qu’ils ne sont que 70 à l’avoir fait plusieurs fois, et donc 98 à l’avoir réussi une seule fois. Évidemment, c’est Wilt Chamberlain qui l’a fait le plus souvent, avec 118 matchs à 50 points et plus. Il devance Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23) et Elgin Baylor (17).

De la poignée à la multitude

De quoi expliquer que c’est durant l’année 1962 que le plus de matchs à 50 points ont été recensés en saison régulière (51), devant l’année 1961 (38) puis l’année 2022 (28).

Nombre de matchs à 50 points par année

Mais ce qui est particulièrement intéressant, c’est que la poussée des dernières saisons est le fait d’un nombre grandissant de joueurs. Jusqu’en 2015, les matchs à plus de 50 points étaient ainsi l’œuvre d’un groupe de trois à huit scoreurs. En 2022, il y a par contre eu 18 joueurs différents qui ont atteint cette barre !

La liste ? Anthony Davis, Darius Garland, DeMar DeRozan, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Ja Morant, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Kevin Durant, Kyrie Irving, LeBron James, Luka Doncic, Pascal Siakam, Saddiq Bey, Stephen Curry et finalement Trae Young.

Nombre de joueurs différents ayant atteint les 50 points par année

Malachi Flynn et les explosions surprises

Quant à savoir qui sont les joueurs dont la place dans ce « club des 50 points » est la plus surprenante, on peut évidemment citer Malachi Flynn, qui l’a fait il y a quelques mois alors qu’il sortait du banc pour les Pistons, et qu’il ne tourne qu’à 5.5 points de moyenne dans sa carrière. Il est d’ailleurs actuellement en G-League…

Avant lui, il y avait eu Walt Wesley (8.5 points de moyenne en carrière) et son explosion à 50 points du 19 février 1971, ou encore Corey Brewer (8.7 points de moyenne en carrière) et son match à 51 points du 11 avril 2014. Alors que sa deuxième meilleure marque dans la Grande Ligue n’est que de 29 points !

Citons également Tracy Murray, Tony Delk, Willie Burton, Dana Barros ou encore Terrence Ross et Andre Miller, plus habitué à distribuer le caviar qu’à prendre tous les tirs. Sauf ce 31 janvier 2010, face aux Mavs.

La liste complète du « club des 50 points »