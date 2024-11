Les ravages de De’Aaron Fox dans la raquette de Phoenix

La maladresse à 3-points est l’un des fils rouges du début de saison des Kings. Et de De’Aaron Fox qui a vu son pourcentage de réussite passer de 36.9% l’an dernier – son record en carrière – contre 28.2% avant le match de cette nuit face aux Suns.

Face à Phoenix, contre qui il avait terminé à 0/6 derrière l’arc lors d’un premier affrontement plus tôt dans la semaine, le meneur des Kings a décidé de revenir à ses fondamentaux. À savoir se concentrer sur sa vitesse dans ses attaques du cercle.

L’effet a été foudroyant pour la défense des Suns. À commencer par un Tyus Jones trop souvent dépassé par les accélérations du gaucher d’en face. À la pause, De’Aaron Fox affichait 14 points au compteur en n’ayant qu’un seul tir primé (raté) à l’approche de la mi-temps.

Il a gardé cette philosophie de jeu par la suite en continuant d’agresser son défenseur. Et quand il n’était pas en mesure de convertir lui-même, ses ballons ressortis faisaient le bonheur des shooteurs comme Kevin Huerter. De’Aaron Fox s’est tout de même aussi permis de transformer son deuxième essai derrière l’arc dans le quatrième quart-temps sur une fixation de Keegan Murray.

Enfin de l’adresse à 3-points

« L’accent a été mis sur le fait d’aller dans la raquette. J’ai pris un tir à 3-points en sortie de dribble, un autre en ‘catch-and-shoot’. Mais à part ça, j’ai essayé d’aller dans la raquette. À chaque fois qu’on est capables de le faire et d’obtenir des tirs ouverts, nous sommes une meilleure équipe au tir. C’est pourquoi on a mis l’accent sur ce point », rapporte le meneur après la rencontre.

Un ajustement payant car les Kings ont signé leur meilleure soirée à 3-points de l’année. Parmi les pires équipes de la ligue dans l’exercice, les Californiens n’avaient pas encore terminé une rencontre à plus de 50% de réussite cette saison. Cette nuit, ils ont fini à 15/28 à 3-points et De’Aaron Fox, auteur de 29 points (11/17 dont 1/2 de loin), 10 passes et 6 rebonds, est pour beaucoup dans ce bon ratio.

« Luke (Loucks, l’assistant), m’en a parlé et j’essaie simplement d’être capable de l’appliquer. Faire en sorte que mes coéquipiers aient des tirs ouverts, aller sur la ligne des lancers-francs, tout ce qu’il y a à faire », dit encore le joueur de 26 ans qui a notamment redoublé ses passes vers Domantas Sabonis sur une séquence pour que ce dernier, très ouvert, se décide à envoyer derrière l’arc.

« C’est ce qu’on attend de Fox. C’est le gars le plus rapide de la ligue. C’est le meilleur arrière à la finition de la ligue, mais notre ‘spacing’ doit être bon, et il l’a plutôt été ce soir. C’est à nous de faire en sorte que cela se produise, et ensuite c’est à lui de s’assurer qu’il reste agressif, qu’il aille dans la raquette où il est redoutable », rappelle Mike Brown.

Avec près de 12 points de moyenne inscrits dans la raquette, il est ainsi l’arrière le plus productif de la ligue en la matière, derrière Shai Gilgeous-Alexander.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 28 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 36 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 11 37 47.3 28.2 87.7 1.0 4.3 5.3 4.7 2.9 1.6 3.5 0.0 24.2 Total 480 33 47.1 33.2 73.9 0.6 3.2 3.8 6.1 2.6 1.4 2.7 0.4 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.