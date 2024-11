De’Aaron Fox et les Kings se défont encore de Suns très diminués

Favoris de cette rencontre, les Kings ont assumé leur statut en s’imposant largement face aux Suns (127-104) derrière une solide sortie de leur leader De’Aaron Fox. Toujours privés de Kevin Durant, mais également de Bradley Beal (mollet) et Grayson Allen (ischio-jambiers), les Suns, qui avaient joué la veille dans l’Utah, partaient trop handicapés.

L’écart final traduit toutefois mal à quel point les visiteurs ont bataillé avec leurs armes à disposition. Portés par le départ canon de leur locomotive De’Aaron Fox, les locaux ont pris le meilleur départ, s’offrant plus d’une dizaine de points dans le second quart-temps. Mais à l’approche de la pause, un invité surprise s’est montré côté Suns : Josh Okogie.

Celui-ci a profité des nombreuses absences sur les lignes arrières pour marquer plus dans ce match que depuis la reprise. Une explosion offensive bienvenue pour des Suns, menés seulement de 5 points à la pause (61-56), aux options offensives limitées. Devin Booker n’étant pas parti sur de grosses bases.

Les Kings ont moins souffert de la chose malgré la surprenante timidité de Domantas Sabonis (seulement quatre tirs). Car derrière Fox, Kevin Huerter ou Keegan Murray ont répondu présent avec également beaucoup d’efficacité. Fox et Huerter ont été les grands contributeurs du troisième quart-temps où Sacramento, mené brièvement après la pause, a refait son écart.

Plus sereins à l’entame du quatrième (93-83), les locaux ont profité de leur adresse extérieure et de l’usure des visiteurs pour les enfoncer avec un 12-0 signé à six minutes de la fin. Les bancs pouvaient alors progressivement se vider tandis que les Kings se dirigeaient vers une victoire finalement tranquille.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La meilleure soirée à 3-points des Kings. Parmi les pires équipes de la ligue dans l’exercice, les Californiens n’avaient pas encore terminé une rencontre à plus de 50% de réussite cette saison. C’est désormais chose faite avec un bon 15/28 cette nuit. On notera la qualité des tirs obtenus, notamment dans le quatrième quart-temps qui a contribué à creuser l’écart, sur la base de bonnes fixations intérieures. De quoi faire grimper le pourcentage de réussite qui, dans l’ensemble, a atteint 64% (contre 37% aux Suns) !

– DeMar DeRozan ne repart pas. Présent en première période, l’ailier des Kings n’est pas ressorti du vestiaire après la pause. Souffrant dans le bas du dos, il a dû faire l’impasse sur la suite de la rencontre. Résultat : une ligne de stats minime (2 points à 1/2 en 17 minutes) pour celui dont l’absence pourrait coûter cher à des Kings déjà privés de Malik Monk.

– Des turbulences à venir chez les Suns ? Après sept victoires de suite, les Suns s’inclinent pour la deuxième fois en trois rencontres. Ce qui coïncide bien sûr avec le passage à l’infirmerie de Kevin Durant. Son absence pour au moins deux semaines pourrait tirer le bilan des Suns vers le bas. Ces derniers terminent leur série de déplacements à OKC, puis dans le Minnesota. Avant une longue série peu commode de matchs à domicile (Magic, Knicks, Lakers, Nets, Warriors et Spurs).