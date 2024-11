Trop gourmand, Donovan Mitchell voulait son premier triple-double

Si le plus important pour Donovan Mitchell et les Cavaliers était évidemment de gagner contre Philadelphie et de maintenir ainsi leur historique série, l’arrière a voulu joindre l’utile à l’agréable. Comment ? En réussissant le premier triple-double de sa carrière. Quand ? En fin de dernier quart-temps.

L’ancien arrière du Jazz avait alors 9 passes décisives à son compteur depuis le début du dernier acte. Dans les premiers instants du dernier quart-temps, il avait déjà cédé à la tentation. Il avait débordé son défenseur et était arrivé à deux mètres du cercle. La fenêtre de tir était clairement ouverte mais il décide finalement de ressortir la gonfle à 3-pts.

En fin de partie, c’est encore plus flagrant. Il remonte la balle et après un « spin move » monte au cercle pour deux points très faciles. Mais au dernier moment, il fait une passe vers Evan Mobley à 3-pts, qui lui-même est surpris par ce choix, étant pris à contrepied.

« Je ne vais pas mentir. Ça fait huit ans », confesse-t-il, lui qui n’a jamais réussi un triple-double en 481 matches. « Faire une passe sur un dunk totalement ouvert, c’est un signe. Ce n’est pas moi, ça. Voilà pourquoi je n’ai pas eu mon triple-double. On ne peut pas être récompensé quand on n’est pas soi-même. »

« On est en novembre, on n’a pas gagné le titre encore »

Donovan Mitchell a été gourmand, en voulant la victoire et le triple-double, le beurre et l’argent du beurre. « C’était égoïste », poursuit-il. « Je m’excuse auprès des fans des Cavaliers, de mes coéquipiers. J’ai d’abord pensé à moi, contrairement à ce que je prêche. »

Il s’est bien fait pardonner avec ses trois paniers primés en 100 secondes, dans les trois dernières minutes, pour écarter les Sixers. Finalement, il termine avec 23 points, 13 rebonds (record en carrière égalé) et 9 passes.

Cette anecdote sera vite oubliée et l’essentiel étant ailleurs pour lui et sa bande : même si ce fut dur, les Cavaliers maintiennent en vie leur série avec un parfait 13-0.

« C’est ce qu’on veut. Pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Pour être les meilleurs, il faut être présent tous les soirs. C’est une question de mental. Est-ce qu’on veut être les meilleurs ? Est-ce qu’on est satisfait ? On est en chasse mais on est aussi qu’en novembre », tempère le meilleur marqueur de Cleveland. « Je le répète à tout le monde. On est en novembre, on n’a pas gagné le titre encore. Mais ce sont de bons tests. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 12 31 46.8 41.0 85.4 0.5 2.9 3.4 3.7 2.2 1.5 2.3 0.2 23.7 Total 480 34 45.0 36.7 84.3 0.8 3.5 4.3 4.6 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.