Les Nets frustrés par leur courte défaite face aux Celtics

Avant de retrouver Boston, les Nets n’avaient pas oublié la fessée – 50 points d’écart – reçue face aux Celtics la saison passée. Ils l’ont bien montré dans une rencontre accrochée où les joueurs de Brooklyn ont décidé d’aller chercher les champions en titre. Au sens propre, en appliquant une pression tout-terrain pendant la majorité de la partie.

Ce qui a bousculé les troupes de Joe Mazzulla, obligées de passer par une prolongation pour finalement écarter des Nets (108-104) bien déçus par ce résultat.

« Je ne suis pas favorable à l’idée de victoire morale car je pense que ce match était gagnable. On a été devant pendant une grande partie de la rencontre. Ils ont seulement réussi quelques bonnes possessions à la fin, avec de gros shoots », regrette Cam Thomas. « On doit faire avec et leur tirer notre chapeau. J’ai l’impression qu’on pouvait gagner ce match, qu’on n’a pas été dominé du début à la fin comme c’est toujours le cas quand on vient ici. »

« Si on est satisfait un instant, on va se faire punir à un moment ou un autre »

On peut aussi voir le verre à moitié plein et se réjouir, pour Brooklyn, d’être capable de faire un tel match face aux champions en titre.

« L’équipe est en bonne position en ce moment. L’énergie est haute », poursuit l’arrière, auteur de 31 points dans cette défaite. « On s’aime et on adore jouer les uns pour les autres. Le coach est excellent. Les ondes sont positives. On doit continuer de jouer, de tenter de gagner les matches. Je suis vraiment satisfait. »

Ben Simmons veut aller dans cette direction et regarder ce revers comme une promesse et moins comme une déception. « On a perdu et c’est chiant, donc on doit en retenir le positif », demande le meneur de jeu, qui souligne le style de Jordi Fernandez, porté sur l’agressivité : « Jouer dur. Si on ne joue pas dur, alors on ne joue pas. C’est ce qui est attendu par tout le monde. Si un le fait, celui à côté aussi. »

Le coach des Nets, lui, n’a pas l’intention de se satisfaire de cette courte défaite, car c’est prendre le risque de se reposer sur des lauriers fragiles.

« Je ne pense pas qu’on ait besoin de ça pour croire en nous face à quiconque. On n’est pas content parce qu’on a perdu ce match. C’est une très bonne équipe en face mais on ne peut pas être satisfait, car la NBA ne fonctionne pas comme ça. Si on est satisfait un instant, on va se faire punir à un moment ou un autre. Les gars ne voulaient pas perdre ce match, on va apprendre de ça », conclut Jordi Fernandez.