Les Nets n’ont pas oublié leur fessée de l’an dernier à Boston

Surprenants 3e à l’Est à égalité avec les Pacers, les Nets (4 victoires – 4 défaites) préparent un « back-to-back » très compliqué : un déplacement à Boston (7v-2d) la nuit prochaine, puis à Cleveland (9v-0d) le lendemain. Soit les deux meilleures équipes de la conférence.

Ce match sur le parquet des Celtics aura une saveur particulière pour eux. À la mi-février dernier, alors qu’ils croyaient encore aux playoffs, les joueurs de Brooklyn avaient disputé un « back-to-back » face aux Celtics : une courte défaite de 8 points à domicile, puis une rouste… de 50 points le lendemain dans le Massachusetts.

Il s’agissait de la deuxième pire défaite de l’histoire de la franchise qui avait conduit au licenciement de Jacque Vaughn quelques jours après. Ce souvenir douloureux, Dorian Finney-Smith s’est chargé de le rappeler à certains de ses coéquipiers cette semaine, principalement à quel point les Celtics leur avaient « ont botté le cul », comme il l’a dit auprès du New York Post.

« Sweepés » l’an dernier

« Mais ils ont mis la pâtée à beaucoup de monde. Il s’est passé beaucoup de choses l’année dernière, mais rien de tout cela n’a d’importance », note l’ailier-fort pour qui il s’agissait « probablement du match le plus fou » auquel il a pris part. D’où son envie d’en parler aux autres, qui n’auraient pas forcément vécu la chose.

Comme il le dit, les Nets ont aujourd’hui « une toute nouvelle équipe, un tout nouveau système », sans oublier un nouveau coach, et la saison vient seulement de démarrer.

« Il est encore tôt. On ne peut pas vraiment se fier à ça maintenant. On verra en janvier. Vous pourrez me poser la question à ce moment-là », rétorque Dorian Finney-Smith interrogé sur le respect que les Nets, vainqueurs des Bucks et des Grizzlies à deux reprises, seraient déjà en train de gagner dans la ligue.

« On joue un match à la fois. On n’a pas besoin de penser au ‘back-to-back’ en tant que tel. On doit penser à Boston. Et comme ils ont remporté le titre l’année dernière, on devrait être assez enthousiastes d’aller jouer contre cette équipe », remarque Jordi Fernandez, qui envisage à terme d’associer Nic Claxton à Ben Simmons dans son cinq.

Dorian Finney-Smith, dont l’équipe avait été « sweepée » par les Celtics l’an dernier en saison régulière, s’attend à « un bon match, un beau challenge » pour ses Nets.