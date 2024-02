Une rouste monumentale, mais les Nets croient encore aux playoffs

Une humiliation en bonne et due forme. Le déplacement de Brooklyn chez les Celtics a montré tout l’écart entre le leader de la Conférence Est, en confiance, et des Nets en lutte pour le « play-in » et dans le dur dernièrement.

Le score final est sans appel : 136-86, une débâcle d’un degré rarement atteint par la franchise. Les joueurs de Jacque Vaughn ont évité de peu la pire défaite de l’histoire des Nets, une valise de -52 reçue face à Houston en 1978. Mais ce revers cuisant doit toutefois faire réagir, alors qu’une participation aux phases finales est toujours l’objectif.

Mercredi, les Nets n’ont pas existé, menés de 18 points à la fin du premier quart-temps, de 37 à la mi-temps, puis de 46 après 36 minutes de jeu, avant de compter jusqu’à 56 points de retard dans le quatrième quart ! « Ils nous ont juste dominé » a résumé Dennis Schröder, passé au travers de son match comme ses coéquipiers. « Si on avait perdu d’un point, cela aurait été la même chose. Une défaite reste une défaite. Ils nous ont botté les fesses. »

Ne pas abandonner

Brooklyn s’est fait marcher dessus dans tous les domaines. Les Celtics étaient certes dans un grand soir, comme régulièrement cette saison, au point de devenir seulement la troisième équipe à gagner deux matchs de 50 points et plus sur une même saison (avec les Bucks en 78/79 et les Kings en 92-/93). Surtout, les Nets ont donné le sentiment de baisser les bras très vite, sans jamais chercher à renverser la situation, ou au moins faire douter Boston.

Alors, Mikal Bridges a tiré la sonnette d’alarme après la rencontre. « On doit apprendre et régler le problème, voilà ce qu’il se passe. Vous ne pouvez simplement pas laisser filer ce match et penser ‘Oh, laissons tomber.’ Peut-être que tu le peux si tu perds dans les dernières minutes, mais tu viens juste de te faire battre de 50 points. Ce n’est pas juste ‘Laissons tomber, c’est pas grave.’ Il y a beaucoup de merdes qui ne vont pas, et il faut les régler. »

Dennis Schröder, tout juste débarqué à Brooklyn depuis Toronto, croit pourtant encore à un run après le All-Star Game pour remonter dans la hiérarchie et accrocher a minima le Top 10 de l’Est.

« Tout le monde peut maintenant partir en vacances, voir sa famille, reprendre de l’énergie, se remobiliser. Et nous avons toujours une mission pour faire les playoffs. » Il faudra pour cela combler les 2,5 victoires de retard sur les Hawks, actuels dixièmes et premiers barragistes. Le Top 6, lui, semble désormais inatteignable, à neuf matchs.