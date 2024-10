Les Nets dépassés par leur propre agressivité

Les Nets avaient placé leur training camp sous le signe de l’intensité physique. Se sachant moins talentueux par rapport aux autres équipes de la ligue, les joueurs de Brooklyn voulaient au moins avoir du répondant, se faire sentir physiquement chez leur adversaire. Ce premier match de la saison a confirmé cette envie, jusqu’à l’excès même.

« J’ai aimé notre intensité physique. On a parlé de ça et on l’a vu avec 32 fautes. Néanmoins, on doit être plus intelligent », constate Jordi Fernandez. « Notre technique doit être meilleure. On doit défendre avec le haut de notre corps et montrer nos mains. Je ne discute pas les coups de sifflet, les lancers-francs. On doit faire mieux, mais les gars ont joué dur. »

Sans maîtrise, cet impact physique a en effet moins d’intérêt puisqu’il a donné des points gratuits aux Hawks. Les intentions sont là, le dosage pas encore.

« On doit se calmer un peu. On a été très physique durant le camp d’entraînement et c’est ainsi qu’on veut jouer. Mais on doit être plus malin : 46 lancers-francs, c’est dingue. On doit être plus intelligent, moi le premier », commence Nic Claxton. « Cela montre ce dont on a parlé, mais on doit se contrôler », précise Cam Thomas. « Que les coups de sifflet soient justes ou pas, 46 lancers-francs, c’est inacceptable. »

Le coup de Claxton

Et s’il y a bien un joueur qui a dépassé les bornes, c’est Nic Claxton. « On doit être plus intelligent, moi le premier », disait-il, car il a manqué de lucidité en début de dernier quart-temps. Sur une contre-attaque, il commet une bien vilaine faute sur Dyson Daniels.

Dyson Daniels took a hard foul from Nic Claxton and Daniels got up in his face It is currently under review for a potential flagrant foul.pic.twitter.com/TmWHJ6qR9B — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 24, 2024

Logiquement expulsé pour cette faute, pourquoi le pivot des Nets a-t-il fait un tel geste alors que la rencontre était encore serrée ? « J’avais donné un panier plus la faute quelques possessions avant et là, j’en ai un peu trop mis », répond-il.

Sans minimiser, Jordi Fernandez a confirmé que c’était « clairement une faute ». « On ne veut jamais blesser quelqu’un et je suis sûr qu’il ne voulait pas le faire », continue l’entraîneur. Néanmoins, ce geste et cette expulsion, s’ils ont symbolisé le trop-plein d’envie des Nets, étaient évitables.

« Peut-être que j’ai besoin de parler à un psychologue », sourit Nic Claxton. « Je ne peux pas me faire expulser des matches. J’ai besoin d’être là pour mon équipe. Je sais que mon temps de jeu est encore réduit mais j’ai besoin d’être présent pour mon équipe. »