Cette fois, les lieutenants des Nuggets ont répondu présent

Avec 16 points de retard dans le troisième quart-temps, la cote des Nuggets, privés de Jamal Murray et d’Aaron Gordon, ne devait pas être élevée face au Thunder. La bande de Nikola Jokic s’est pourtant sublimée pour renverser le cours des choses.

Une défense soudainement agressive, une envie de courir, de dépasser l’adversaire en transition et de la réussite aux tirs. Voilà les ingrédients d’une remontée dans cette période – en face Mark Daigneault a dû prendre trois temps-mort dans le 3e – dont l’étincelle a été générée par un certain Russell Westbrook.

Avec lui pour appuyer sur l’accélérateur, Christian Braun, Julian Strawther et Michael Porter Jr. ont tous répondu présent pour signer ce 22-6 en quelques minutes de jeu. Le dernier sortait d’une première période manquée à 1/6 aux tirs. Il a inscrit 22 de ses 24 points dans le second acte avec un très bon 6/10 de loin, tandis que Christian Braun s’est rapproché de son record en carrière (24 points et 8 rebonds).

Au cœur de ce « run », Russell Westbrook donc, impliqué au « scoring » ou à la création dans 15 points consécutifs. « Il s’est comporté en rockstar en défense. Et ce que j’aime chez lui, c’est qu’il a 17 ans d’expérience, que les léopards ne changent pas leur taches, mais qu’il s’efforce d’être discipliné. Il essaie de faire les choses qu’on lui demande, et j’apprécie beaucoup ça », salue Mike Malone.

Les rois du comeback

Avec ses 29 points (10/15 aux tirs dont 3/4 aux tirs) 6 rebonds et 6 passes, celui qui a démarré en NBA au Thunder justement a signé son meilleur match sous son nouveau maillot. Paradoxalement, il n’a quasiment pas joué du dernier quart-temps. « J’allais renvoyer Russ, mais CB, Julian (Strawther), Michael, Peyton (Watson) et Nikola jouaient tellement bien… », justifie le coach des Nuggets.

Alors ce dernier est resté fidèle à sa formule gagnante, au centre duquel l’inévitable Nikola Jokic a encore fait des dégâts invraisemblables : 23 points, 20 rebonds et 16 passes décisives. À quatre passes du… « double » triple-double donc.

C’était la cinquième fois déjà cette saison que les Nuggets (5 victoires – 3 défaites) effaçaient un déficit de 14 points ou plus pour au moins mener dans le quatrième quart-temps. Et pour la quatrième fois, ils remportent un match qui s’est joué sur la dernière possession lorsque Peyton Watson a bloqué du bout des doigts la tentative de layup de Shai Gilgeous-Alexander à la fin du temps réglementaire.

« On était mené de 16 points à un moment donné, on a encore perdu sur le premier quart-temps, mais cela fait de l’audience ! », préfère ironiser Mike Malone, visiblement rassuré de voir les contributions d’autant de joueurs autour du Serbe.