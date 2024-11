Russell Westbrook a vécu un drôle d’ascenseur émotionnel

On ne s’ennuie jamais cette saison avec les Nuggets, et une fois de plus, les coéquipiers de Nikola Jokic se sont imposés dans les dernières secondes avec une victoire (121-119) en forme de hold-up puisque les champions NBA 2023 étaient encore menés de 11 points à cinq minutes de la fin.

C’est à nouveau face aux Raptors, et cette fois, ils sont sauvés par le cercle qui a ressorti le 3-points de RJ Barrett au buzzer. Auteur d’une bonne défense, Russell Westbrook a tremblé lorsqu’il a vu que le ballon sur le cercle.

« Franchement, j’étais déjà en train de courir vers les vestiaires », avoue le meneur All-Star. « J’avais fait du bon travail en contestant le tir et j’ai même touché le ballon. Je ne pensais pas qu’il allait rentrer. Puis je me suis retourné et j’ai vu que c’était au bord du cercle… Mais c’est un tir que je voulais qu’il prenne. » Pas très loin, Mike Malone n’en revient toujours pas : « Je ne sais toujours pas comment le ballon n’est pas rentré… »

Des victoires qui renforcent le collectif

Les bras en croix, RJ Barrett est au sol, tandis que Russell Westbrook rejoint bien les vestiaires en haranguant la foule. Au relais de Jamal Murray, bloqué par le « protocole commotion », il signe un match plein avec 21 points, 6 rebonds et 6 passes à 6 sur 10 aux tirs.

Aux côtés d’un Nikola Jokic encore en triple-double, « Brodie » a cette fois parfaitement épaulé les jeunes pousses de Denver, responsabilisées encore davantage après la sortie sur blessure d’Aaron Gordon (mollet). Pour l’ancien meneur des Clippers, les matches serrés sont essentiels pour avancer et progresser.

« C’est très important car cela vous façonne en tant qu’équipe », estime-t-il. « Nous nous sommes retrouvés dans ces situations à plusieurs reprises cette année, et il est évident que nous ne voulons pas nous retrouver souvent dans des matchs serrés. Mais c’est bien de voir que nous sommes soudés quand les choses se tendent et que l’adversité frappe. Nous ne regardons pas autour de nous. Nous sommes solidaires. Nous nous accrochons. »