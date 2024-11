Jamal Murray mis K.O. sur un écran

« Jamal est notre joueur pour les fins de match serré. Quand il n’est pas là, c’est un peu plus aléatoire… » Cette nuit, les Nuggets se sont inclinés dans les dernières secondes à Minnesota, et comme le souligne Aaron Gordon, Jamal Murray n’était pas sur le terrain. Il n’était pas sur le banc non plus, puisque le meneur des Nuggets était entre les mains des médecins pour suivre le « protocole commotion ».

Alors qu’il n’était pas forcément dans un grand soir, Murray a été pris en sandwich entre Anthony Edwards et Julius Randle, et il n’a pas réussi à reprendre ses esprits après avoir pris un gros coup d’épaule au visage. Il a fallu attendre un temps-mort pour que Murray puisse sortir, et rejoindre les vestiaires.

Here's the play where Jamal Murray was hurt, as @JonKrawczynski noted he is in concussion protocol pic.twitter.com/STXOviqorK — CJ Fogler (@cjzero) November 2, 2024

Les Nuggets en back-to-back

« Je ne sais pas comment ils ont pu rater ça » a regretté Mike Malone, à propos de l’absence d’arrêt de jeu de la part des arbitres. « Il allait poser un écran, lorsqu’il a été poussé involontairement par son défenseur. C’était juste plusieurs individus qui bougeaient à vitesse grand V, et je crois qu’il a été touché à la tête. Je ne sais pas si c’est par Julius, Aaron ou quelqu’un d’autre. Mais c’était clairement un choc important, et la santé passe toujours en priorité ».

Comme Murray est en « protocole commotion », sa participation au match de samedi soir, face au Jazz, est très incertaine. « Il faut qu’on assure qu’il va bien. S’il n’est pas en mesure de jouer, nous espérons évidemment qu’il reviendra dès que possible. Mais je ne veux pas spéculer parce que je n’ai pas plus de détails. »