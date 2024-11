Anthony Edwards et les Wolves font chuter les Nuggets au bout du suspense

Pendant qu’Anthony Edwards se montre déjà beaucoup, en tentant sa chance à 3-pts, Nikola Jokic est plus discret offensivement mais pas moins important. Le pivot des Nuggets fait tourner la machine, sans shooter. En deuxième partie de premier quart-temps, le triple MVP prend du volume et enchaîne les paniers. Mais ce sont les Wolves qui sont devant à l’issue des douze premières minutes (33-29).

Une domination confirmée en début de deuxième acte car Minnesota est monté d’un cran en défense. Comme l’adresse suit, Rudy Gobert et ses coéquipiers passent un 15-0.

Avec ses titulaires, Denver répond avec un 11-0. Ensuite, les débats s’équilibrent avec des Nuggets qui appliquent leur basket collectivement quand Anthony Edwards prend beaucoup de shoots et dribble énormément (64-61).

Le poster de Christian Braun sur Rudy Gobert fait monter la pression

Comme ils l’avaient fait en deuxième quart-temps, les Wolves s’appuient davantage sur Rudy Gobert en attaque et ça marche puisqu’ils passent un 10-1.

Dans le même temps, les Nuggets perdent Jamal Murray, touché au visage, qui rejoint les vestiaires. Sans avoir une avance énorme, les hommes de Chris Finch ont toujours le contrôle avant le dernier quart-temps (91-85).

Malmenés dans les premiers instants de cet ultime quart-temps, les champions 2023 réagissent avec des paniers primés des cadres. Michael Porter Jr, Aaron Gordon et Nikola Jokic marquent chacun derrière l’arc. La tension monte quand Christian Braun écrase un gros dunk à deux mains sur la tête Rudy Gobert, exulte et que le pivot français réagit avec un geste dangereux, en attrapant le joueur de Denver au cou. Ce dunk vient alors conclure un 23-3 pour les Nuggets, qui semblent avoir mis la main sur la partie.

Mais avec plusieurs paniers primés et un 11-2, les Wolves sont encore vivants. Anthony Edwards les fait même passer devant dans les dernières secondes, avec un petit shoot à une main. Une bonne défense ensuite, deux lancers-francs de Rudy Gobert et l’affaire est dans le sac pour les Wolves, qui s’en sortent avec ce succès 119-116.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Edwards décisif. On l’a beaucoup vu dans ce match, soit dribbler, soit shooter, avec plus ou moins de réussite (quelques airballs dans le lot) et paradoxalement, dans le dernier quart-temps, il fut très discret. Jusqu’à ce shoot dans les dernières secondes, à une main après la ligne des lancers-francs. Il termine avec 29 points à 7/14 à 3-pts et on retiendra qu’il a su être décisif au meilleur des moments.

– Aaron Gordon superbe, Jamal Murray pas inspiré puis blessé. Le premier a été parfait ou presque avec 31 points et 11 rebonds, avec un joli 11/18 au shoot et 5/7 à 3-pts. Dès qu’il touchait le ballon, il se passait de bonnes choses pour les Nuggets. Le second en revanche a raté sa rencontre. Pas inspiré dans le jeu – 6 points à 2/7 au shoot – il a même rejoint les vestiaires avant tout le monde, en troisième quart-temps, touché au visage. Placé dans le « protocole commotion », le meneur de jeu n’est pas revenu en jeu.

– Le banc de Denver trop timide. Symbole des difficultés des remplaçants : le match de Russell Westbrook. Il a été actif, comme toujours, avec 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, mais il a shooté à 1/8 et perdu 4 ballons… Peyton Watson, Dario Saric ou Julian Strawther ont guère fait mieux et le banc des Nuggets n’a inscrit que 13 points à 4/22 au shoot !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.