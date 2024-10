Russell Westbrook retrouve des couleurs

« Ils l’ont appris à leurs dépens : je suis l’un des plus grands compétiteurs. Et quand ils veulent élever le niveau, j’élève mon niveau. C’est aussi simple que ça. » Voilà pourquoi Russell Westbrook a passé beaucoup de temps cette nuit à « trashtalker » le banc des Nets.

En déplacement à Brooklyn avec les Nuggets, le meneur remplaçant a signé sa meilleure sortie de la saison. Très à la peine après trois rencontres – 6 points de moyenne à 20% aux tirs dont 10% de loin… – il a fait parler son agressivité vers le cercle.

En ratant d’abord beaucoup de choses dans le second quart-temps, avant de se rattraper par la suite. « Il a été agressif, il a été sur la ligne des lancers-francs 10 fois. Il a fait 10/10, il a poussé le tempo, il a très bien joué », énumère Nikola Jokic. Discours similaire venant de Mike Malone, pour qui il s’agissait du meilleur match produit par son banc jusqu’ici.

« Son énergie, sa passion, son côté tranchant peuvent être contagieux », lâche le coach en parlant de Westbrook, auteur de 22 points (5/12 aux tirs dont 2/2 de loin) et 5 passes pour un ballon perdu en 21 minutes. Le coach a toutefois préféré se passer de lui dans le « money time », ainsi que durant la prolongation.

La relation humaine se construit son coach

La veille, Malone avait demandé au vétéran de 35 ans s’il se sentait pouvoir enchaîner ce « back-to-back », après le match de la veille à Toronto. Westbrook lui a répondu qu’il était bien prêt à batailler. Le coach assure malgré tout que son staff et lui devront être « intelligents » dans la gestion physique du meneur de jeu.

Côté humain, la relation semble être au beau fixe entre les deux parties. « On était dans l’avion retour de Toronto hier soir, on essaie encore d’apprendre à se connaître. J’ai vraiment apprécié ce moment en marge. On a parlé basket, du banc, mais aussi de famille. On a parlé de son film à propos de Tulsa et les émeutes raciales. Quel personnage intéressant que ce Russell Westbrook ! », formule le technicien.

« Je fais ça en permanence, vous ne le voyez pas. S’il ne l’avait pas dit, je ne vous (ndlr : les journalistes) en aurais sans doute jamais parlé », rebondit Westbrook, en ajoutant : « Je suis comme ça, j’adore apprendre des gens, leur famille, leurs enfants. Mes coéquipiers et coachs réalisent que les relations vont au-delà du basket. C’est quelque chose que j’aime faire. »

Cette posture plaît à son coach qui se dit « tellement reconnaissant qu’il soit là et un membre de cette famille ».

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.2 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.2 2.5 1.8 4.8 0.2 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.5 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 4 20 27.0 25.0 80.0 0.5 2.2 2.8 3.8 2.5 1.2 1.2 0.8 9.8 Total 1166 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.1 8.1 2.6 1.6 3.9 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.