Fruit d’une collaboration entre Russell Westbrook, le documentariste Stanley Nelson et la société de production Blackfin : le documentaire « Tulsa Burning : le massacre racial de 1921 » sera diffusé le 30 mai prochain sur la chaîne « History », à l’occasion des 100 ans du massacre, pratiquement jour pour jour.

Sur ses réseaux sociaux, Russell Westbrook a dévoilé le trailer du documentaire traitant de cette triste page de l’histoire des Etats-Unis, gardée sous silence pendant des décennies, notamment par le quotidien local : le Tulsa Tribune.

Un devoir de mémoire essentiel

Natif de Californie, Russell Westbrook a été particulièrement sensibilisé par ce massacre lors de ses onze ans passés à Oklahoma City, à moins de 200 kilomètres de Tulsa.

« J’ai vécu en Oklahoma pendant 11 ans et j’ai en quelque sorte grandi à Oklahoma City. Je voulais mieux comprendre les origines de l’Oklahoma et de Tulsa. J’allais à Tulsa presque chaque saison, et j’avais un camp à Tulsa. J’avais entendu parler du « Black Wall Street », mais je ne m’étais jamais vraiment plongé dedans et je n’avais pas compris l’impact des gens et de la communauté », a-t-il expliqué.

Son objectif à travers la production de ce documentaire : user du devoir de mémoire pour transmettre aux jeunes générations et leur éviter de retomber dans les erreurs du passé.

« Une fois que j’ai pu apprendre l’histoire et m’y plonger plus profondément, j’étais sous le choc. C’est vraiment triste ce qui est arrivé à toutes les entreprises, à tous les Afro-Américains et à toutes les personnes de couleur qui ont vu leur entreprise disparaître. Maintenant, plus que jamais, je veux pouvoir montrer comment l’histoire peut affecter notre avenir. Je veux m’assurer que nous comprenions notre histoire, qu’il y a eu des gens qui ont ouvert la voie, qui ont dû se battre et à qui on a retiré des choses. Je veux être en mesure de partager ça avec le monde, ainsi que la signification de « Black Wall Street ».

Crédit photo : Washington Area Park