Guerschon Yabusele brille à nouveau sous les yeux de Kevin Durant

On n’ira pas jusqu’à le comparer à son dunk face à LeBron James en finale olympique. Mais cette nuit à Phoenix, Guerschon Yabusele a signé un nouveau sérieux coup de marteau dans le quatrième quart-temps.

Jusuf Nurkic a bien tenté de refaire son retard sur l’action, tandis que Kevin Durant préférait s’écarter, et le Français, servi par Paul George, a écrasé le cercle pour permettre aux Sixers de garder leurs distances.

Quelques minutes plus tôt, le joueur de 28 ans avait alimenté un 9-0 passé par les visiteurs. Laissé ouvert après une pénétration en transition de Kelly Oubre Jr, puis dans le corner après une fixation de Paul George, il a converti deux fois de suite derrière l’arc.

Là où il a signé le plus gros de ses dégâts. « Il a clairement signé une belle soirée à 3-points. Il en a mis cinq je crois, j’aimerais aimé qu’il en mette six (rires) ! Ses deux derniers sont ressortis », regrette son coach Nick Nurse en parlant de deux manqués, très ouverts, dans les trois dernières minutes.

D’ailier-fort à pivot

Ce qui n’enlève rien à la belle soirée du médaillé d’argent à Paris cet été, mobilisé pendant 30 minutes, dont l’entièreté du quatrième quart-temps : un nouveau record en carrière avec 19 points (6/14 aux tirs dont 5/11 de loin), 7 rebonds et 6 passes décisives.

« Il a fait un peu de tout, il a bossé très dur en défense, il a essayé de fournir de l’aide. Il peut écarter le jeu, il n’en fait pas trop, il reste fidèle à lui-même et joue dur. Il paraissait mieux, avec un peu moins d’erreurs à ce poste. Je l’ai associé avec Paul (George) probablement un peu plus longtemps qu’ils n’en avaient dans le réservoir », poursuit Nick Nurse, qui l’a donc utilisé comme pivot derrière Andre Drummond.

Il y a quelques jours, Guerschon Yabusele s’était dit prêt à retrouver son poste naturel d’ailier-fort avec le retour de Joel Embiid. « C’est quelque chose que j’attends avec impatience. On a deux des meilleurs joueurs du monde dans notre équipe qui reviennent. […] Ce sera un autre rôle pour moi, mais je suis enthousiaste par rapport à ce rôle », notait le Français en pointant les différences d’un poste à l’autre.

Le respect de Kevin Durant

« Tu es clairement plus impliqué sur le ‘pick-and-roll’, tu dois beaucoup couper, rouler, défendre et arrêter le meneur de jeu sur le ‘pick-and-roll’ et toutes ces choses que j’apprends encore. J’essaie juste de ne décevoir personne et de faire de mon mieux », lâchait-il sur la spécificité du poste de pivot.

Une mission largement accomplie cette nuit sous les yeux d’une superstar avec laquelle il avait croisé le fer en finale olympique cet été, Kevin Durant. Ses 20 points postés en finale avaient étoffé son dossier pour boucler son retour en NBA. Un retour qui lui permet de collectionner les commentaires élogieux.

« Je suis content qu’il soit de retour dans la ligue. J’aime toujours voir les gars à la place qui est la leur. Il leur a presque fait gagner le match avec ses tirs à 3-points et ses coupes au cercle. Il a tout fait pour eux ce soir. C’est quelqu’un contre qui j’ai joué et pour qui j’ai beaucoup de respect par rapport à cet été. Donc je suis content qu’il soit de retour dans la ligue », salue ainsi à son sujet la vedette des Suns.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 6 21 45.2 39.3 75.0 1.7 2.7 4.3 2.7 3.7 1.2 1.8 0.5 9.2 Total 79 7 44.6 32.9 68.0 0.6 1.0 1.6 0.5 0.9 0.2 0.5 0.2 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.