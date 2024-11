Le MVP de la nuit | Garland, appelez-le Darius Time !

Sans Giannis Antetokounmpo blessé, Milwaukee a dû s’en remettre largement à un « one-man show » de la part de Damian Lillard pour tenir tête aux Cavaliers. Problème pour les Bucks, Cleveland aussi avait sa version d’un meneur scoreur de talent en confiance et pas du tout effrayé par l’enjeu. Darius Garland a été le héros de la huitième victoire des siens en autant de rencontres, se montrant décisif contre l’un de ses joueurs préférés, dont il s’est grandement inspiré.

Auteur d’un début de saison intéressant, bien plus que sa saison 2023/24 très difficile, Darius Garland est monté d’un cran lundi. Et après s’être montré plutôt discret lors de l’acte 1 entre les deux équipes dans le Wisconsin samedi (11 points à 5/13), le meneur avait cette fois la main chaude. Le défi proposé par un Damian Lillard lui aussi dans un bon soir (36 points à 11/22) l’a galvanisé, notamment en fin de match.

Impliqué sur 11 des 12 derniers points des Cavaliers

Alors que les Bucks avaient réussi à refaire leur retard dans le troisième quart-temps grâce notamment à 14 points de l’ancien joueur des Blazers, Darius Garland lui a répondu avec brio. Déjà à 22 points à la pause, le meneur des Cavaliers a fait la différence dans les derniers instants, impliqué sur 11 des 12 derniers points de Cleveland.

« C’était génial » s’est-t-il réjoui après le match. « J’ai grandi en regardant Dame. Je regarde toujours son jeu en analyse vidéo aujourd’hui donc c’est super cool d’avoir un petit duel, quelques minutes d’un basket de un-contre-un avec une grosse intensité comme ça. C’était super sympa de me battre rien que contre lui. Il m’a mis des tirs compliqués, je devais lui tirer mon chapeau. Je suis content d’avoir pu lui répondre, tenter des choses que j’ai pu observer de lui et ajouter à mon jeu. »

Le point d’orgue de ce mano a mano restera le panier longue distance inscrit par Darius Garland pour mener 113-111 à 45 secondes de la fin, dans un mimétisme de Damian Lillard bluffant. En sortie d’écran, le Cavalier s’est crée son espace d’un step-back avant de déclencher tôt sur la possession sans se poser de question.

Et parce qu’il ne s’est pas contenté de jouer pour lui, Darius Garland a ajouté à ses 39 points du soir (15/22 au tir, 7/11 à 3-points) huit passes décisives, la dernière pour Jarrett Allen à 12 secondes de la fin, scellant la victoire des Cavaliers. « C’est ce que Darius est et c’est ce qu’il va continuer à être » a assuré Donovan Mitchell. L’équipe de Kenny Atkinson reste invaincue après huit rencontres, et peut remercier Darius Garland sur ce coup-là, comme elle avait pu le faire avec Donovan Mitchell deux jours plus tôt.