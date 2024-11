Andre Roberson et Cholet, c’est terminé

Paradoxalement, c’est le soir où Cholet a pris les commandes de la Betclic Elite, avec 19 points d’Andre Roberson, que le divorce a été acté entre les deux parties.

Engagé comme « pigiste médical », l’ancien défenseur du Thunder a été élu MVP de la rencontre face à l’Asvel, mais son camp n’est pas parvenu à un accord avec les dirigeants pour prolonger l’aventure.

« J’ai eu une longue discussion avec ma famille, ma fille », confie-t-il au Courrier de l’Ouest, dans des propos rapportés par BeBasket. « Il faut prendre en compte ma situation et mon âge. Et comme je l’ai dit, il est difficile de quitter cette équipe. Ça craint. Mais comme je l’ai dit, les affaires sont les affaires. Il faut le voir comme tel. Qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je pourrais revenir et essayer de faire quelque chose. »

Un passage réussi

Pour Andre Roberson, ce passage au Cholet Basket « restera dans son cœur », et il quitte les Mauges avec 12.2 points, 5.4 rebonds et 2.8 passes de moyenne. Un passage réussi qui pourrait lui permettre de taper dans l’oeil des scouts NBA. C’est ce qu’il espérait lorsque Basket USA l’avait rencontré il y a trois semaines.

« Je pense toujours être dans les 500 meilleurs joueurs du monde, peut-être les 450 meilleurs. Défensivement, je suis clairement dans cette catégorie » estime l’ancien coéquipier de Kevin Durant. « Je suis un compétiteur, c’est dans ma nature. J’ai le sentiment d’avoir encore beaucoup à prouver, pas seulement d’un point de vue basket, mais au sens large, à moi-même, à ma famille, et au monde finalement. Je n’aime pas vraiment la façon dont j’ai quitté la NBA, mais c’est ce qui me motive aujourd’hui. Je suis dans une sorte de ‘revenge tour’. »