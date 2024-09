Ancien titulaire à Oklahoma City, Andre Roberson se relance à Cholet

À 32 ans, la carrière d’Andre Roberson n’est pas terminée, alors qu’il essaie de se relancer depuis sa très grave blessure (puis sa rechute) au genou gauche, survenue en janvier 2018.

Depuis, l’ancien arrière défenseur, titulaire au Thunder aux côtés de Kevin Durant, Russell Westbrook et Serge Ibaka, s’est accroché à son rêve de NBA, effectuant un très court retour dans la ligue, au Thunder puis aux Nets.

Relancé un temps par Oklahoma City en G-League, il a ces derniers mois accompagné Dwight Howard à Dubaï pour l’International Basketball Championship, puis plus récemment participé au « The Basketball Tournament », compilant 15.5 points et 9.3 rebonds de moyenne dans ce tournoi dont le vainqueur décroche un million de dollars.

Pigiste médical après le TBT

De quoi permettre au 26e choix de la Draft 2013 de taper dans l’oeil de Cholet, en Betclic Elite, qui cherchait un pigiste médical après la blessure d’Aaron Wheeler.

« Pour remplacer Aaron, le temps de son indisponibilité, nous avons misé sur Andre Roberson, qui va nous apporter son expérience du très haut niveau, son leadership, ainsi que ses qualités défensives » explique Fabrice Lefrançois, le coach de Cholet, dans un communiqué. « Andre est également un facilitateur dans le jeu. Il a participé il y a quelques semaines au TBT tournament contre plusieurs joueurs évoluant ou ayant évolué en Pro A, comme Rob Gray, Tashawn Thomas… Par conséquent, il est physiquement prêt à jouer. »

Élu dans la deuxième All-Defensive Team en 2017, Andre Roberson compte ainsi plus de 300 matchs en NBA à son actif, dont 269 comme titulaire. Notamment lors de la campagne de playoffs 2016, terminée en finale de conférence face aux Warriors, alors que le Thunder menait pourtant 3-1 dans la série…