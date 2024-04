En guise de « Last Dance », Andre Roberson accompagne Dwight Howard à Dubaï

Dans une dizaine de jours, les meilleures formations d’Asie et du Moyen-orient vont se retrouver à Dubaï pour disputer International Basketball Championship, un tournoi référence dans la région qui se déroule du 19 au 28 janvier. Pour les Philippines, pas de club, mais une sélection des meilleurs joueurs locaux, épaulés d’une demi-douzaine d’Américains.

On sait que Dwight Howard a accepté de jouer avec ce Strong Group, et on apprend qu’il fera équipe avec Andray Blatche, naturalisé philippin depuis quelques années, et Andre Roberson. Perdu de vue après une très grave blessure au genou en 2018, il veut simplement retrouver le plaisir de jouer sans douleur.

Libéré de la douleur

« C’est une excellente occasion de me découvrir davantage, non seulement moi-même ou ma carrière, mais aussi de profiter de la vie en soi et de surmonter les épreuves passées, la torture des phases de rééducation, les douleurs constantes », confie Andre Roberson. « Je suis passé de la lutte contre la douleur à une situation où je suis enfin en bonne santé. Mentalement, c’est comme si j’étais libéré de la douleur. »

À 32 ans seulement, l’ancien défenseur du Thunder considère ce tournoi comme un jubilé. « Je veux juste profiter d’une dernière occasion avant de raccrocher les chaussures et de passer à une autre carrière », poursuit-il au micro du podcast Courtside Club. « Je veux en quelque sorte m’en aller et être satisfait dans une certaine mesure. »

Une plongée dans l’inconnu

C’est la première fois qu’il jouera à l’étranger, et il s’agira sans doute de la dernière fois, mais la perspective de plonger dans l’inconnu l’a séduit. « Il s’agit de jouer un autre type de basket, sans parler de débarquer dans une équipe dont je ne connais rien, idem pour les joueurs… Sans parler des arbitres qui sifflent différemment. C’est tout un tas de nouvelles voies à emprunter. »

Mais le plus important, c’est surtout de retrouver les terrains et de faire ce qu’il aime. Et pourquoi pas s’offrir une belle récompense. « Il est clair qu’il faut que mon physique et ma tête se sentent bien… Pas nécessairement le fait d’être heureux, mais affamé à nouveau. J’ai le feu sacré et l’envie d’aller sur le terrain et d’être à nouveau très bon. Il s’agit d’aller là-bas et de gagner le tournoi. Évidemment, je veux aussi bien jouer ».

[boxplayer andre-roberson}