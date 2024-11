Malgré un Zaccharie Risacher maladroit, les Hawks se relancent

Les Hawks ne se présentaient pas dans les meilleures dispositions sur le parquet de New Orleans, alors qu’ils restaient sur quatre revers de suite, dont deux face à Washington. Mais en face, les Pelicans sont également en grande difficulté, pour ne pas dire décimés avec l’absence de ce qui ferait un joli cinq majeur entre CJ McCollum, Dejounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy III et Zion Williamson.

Après avoir réussi à isoler Brandon Ingram (32 points), Atlanta a ainsi eu tout le loisir de dominer sur la fin, avec une défense plus agressive, et un tandem Young-Johnson qui a dicté sa loi de l’autre côté du parquet.

Atlanta a pris le meilleur départ, menant 13-4 suite au départ canon de Zaccharie Risacher, auteur de des deux premiers paniers du match, imité ensuite par Jalen Johnson (4-13). Le rookie français a poursuivi sur sa bonne entame en s’offrant un dunk après avoir intercepté le ballon, mais New Orleans a fini par retrouver ses esprits, à grands coups de paniers à 3-points. Brandon Boston Jr. et Brandon Ingram ont ouvert le bal, imités peu après par Jamal Cain et Daniel Theis pour égaliser à 25-25.

On pensait les locaux enfin lancés, surtout après le 14-2 conclu par le 2+1 de Javonte Green et le nouveau 3-points de Brandon Ingram (52-45). Jusqu’à ce que ce dernier ne récolte sa troisième faute, sur un écran un peu trop appuyé à moins de deux minutes de la pause, un fait de jeu bien plus important que prévu après le repos (59-58).

Les hommes de Quin Snyder se sont en effet attelés à le cibler pour le sortir du match, ce que Jalen Johnson a réussi à faire en moins de cinq minutes sur un dunk avec la faute en prime, la quatrième du leader des Pelicans. Dans la foulée, Atlanta a passé un 11-2 pour prendre le contrôle et ne plus le lâcher jusqu’à la fin, avec Trae Young et Jalen Johnson pour punir le moindre écart défensif adverse (71-83), sans oublier les relais précieux dans anciens Pelicans, Larry Nance Jr et Dyson Daniels, pour enfoncer le clou.

Brandon Ingram s’est démené pour ramener brièvement les siens à -5 (97-102), mais les Hawks ont répondu par un 14-0 grâce à sa défense de fer et ses voltigeurs pour briller dans les airs en attaque, à l’image des dunks de Jalen Johnson et celui de Keaton Wallace (97-116). Dyson Daniels s’est offert un dunk à son tour avant de laisser le soin à Trae Young de finir le boulot sur deux tirs à 3-points, afin de valider un succès net, 126 à 111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Johnson confirme. Sur la lancée de sa saison précédente, l’ailier des Hawks a repris l’exercice 2024/25 tambour battant et a peut-être délivré sa meilleure prestation cette nuit avec 29 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Les absences de Bogdan Bogdanovic et De’Andre Hunter lui laissent davantage l’opportunité de s’exprimer ballon en main et le résultat est très prometteur.

– Zaccharie Risacher en apprentissage. Le Français a compilé 11 points à 4/13 au tir pour aller avec 5 rebonds, 1 passe décisive et 3 interceptions. Encore un peu timide, il a surtout raté des layups, parfois faciles, qui ont fait baisser son adresse générale. Il doit ainsi apprendre à mieux résister au contact dans ses finitions.

– Brandon Ingram seul contre tous. On l’a cru capable d’emmener ces Pelicans en l’état jusqu’à la victoire, mais la mission a finalement été trop compliquée pour Brandon Ingram, obligé de porter les siens en attaque et ciblé en défense. Sa troisième faute avant la pause a fait basculer le rapport de force, et malheureusement pour lui, aucun joueur de New Orleans n’a eu la main suffisamment chaude pour prendre le relais, Jordan Hawkins ayant été le seul élément de la bande à avoir dépassé les 15 points (19 à 7/18 au tir).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.