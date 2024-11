Un shoot qui change tout pour les Bucks…

Après quatre défaites de suite, les Bucks avaient désespérément besoin de gagner pour briser cette mauvaise série. Ils ne sont pas passés loin de le faire face aux Cavaliers, invaincus depuis le début de la saison, en menant d’un point à moins de dix secondes du terme.

Tout s’est donc joué sur une dernière possession de Donovan Mitchell. L’arrière des Cavaliers a failli perdre le ballon, avant d’en retrouver le contrôle et de frapper à mi-distance, face à Gary Trent Jr. « Je trouve qu’on a bien défendu », estime Doc Rivers. « Donovan a mis un tir compliqué, il faut vivre avec ça. »

Ce tir réussi change tout pour les Bucks, qui se retrouvent désormais avec cinq défaites d’affilée et la 14e place de l’Est. Si le ballon ricoche sur le cercle et ne rentre pas, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers auraient pu mettre fin à leur série noire et revenir dans le Top 10 de leur conférence.

Le fond avant les résultats

« Je ne me focalise pas sur les résultats. Ce n’est pas mon travail. Mon boulot, c’est de me concentrer sur les choses que je peux faire mieux, que je peux contrôler. Je suis un joueur de basket », rappelle le Grec. « Je ne peux pas contrôler le résultat d’un match. Je peux avoir du contrôle sur les choses qui se déroulent pendant la rencontre et espérer que le résultat soit à la hauteur. Et les choses de ce match ont été bonnes. »

Déjà rassurés, malgré le revers, par leur performance contre les Celtics, les Bucks ne veulent pas que la défaite au tableau d’affichage fasse oublier le contenu de la rencontre, donc que le shoot de Donovan Mitchell efface les 47 minutes et 50 secondes précédentes où Milwaukee a tenu tête à la meilleure équipe actuelle de la conférence Est.

« Il peut manquer son tir et l’histoire n’est pas la même », insiste le MVP des Finals 2021. « Je ne peux pas contrôler ce tir, ni l’action qu’il va faire et ce beau tir qu’il a marqué à la fin. Je n’y peux rien. J’ai mis du temps à penser ainsi. Désormais, en tant que leader de cette équipe, je trouve qu’on va dans la bonne direction. Cela ne veut pas dire qu’on va gagner cinq ou dix matches de suite, mais je sais qu’on est meilleur, qu’on se fait confiance, que la balle circule. Il y a beaucoup de bonnes choses qu’on peut faire, c’est tout ce qu’on peut contrôler, mais pas le résultat d’un match. »