Les Bucks plutôt rassurés après leur défaite à Boston

Battus par les Bulls et les Nets, les Bucks pouvaient craindre le pire lors de leur déplacement à Boston. Finalement, Milwaukee a tenu le choc avant d’encaisser un 18-2 et de s’incliner. Mais sur le fond, la performance est plutôt rassurante, après un début de saison très brouillon.

« On a été horrible pendant deux matches et on n’a aucune excuse pour ça, mais ça arrive », commente Doc Rivers. « Je trouve qu’on a plutôt bien joué dans cette partie, sans être capable d’être régulier. Les gars aiment la direction que l’on prend. »

Ce match a bien montré les différences entre les deux équipes. La principale étant la question de l’identité de jeu pointée du doigt par Giannis Antetokounmpo avant la rencontre. Le style des Celtics est connu quand celui des Bucks est encore flou.

« Ils sont ensemble depuis des années et c’est irremplaçable. On peut mettre les meilleurs joueurs ensemble, mais les équipes qui gagnent savent jouer les uns pour les autres, savent jouer correctement, savent servir le joueur qui est chaud », juge le Grec. « Notre objectif est d’être à ce niveau là. C’est évident qu’on n’y est pas pour l’instant, mais je ne pense pas qu’on soit si loin que ça. »

« Même si on est nul ou très, très mauvais, ce n’est que le quatrième match de la saison. Il faut être optimiste »

Pendant trois quart-temps, les joueurs de Milwaukee ont pu regarder dans les yeux la meilleure équipe de la ligue. Ce n’est pas suffisant pour l’emporter, mais c’est déjà ça. C’est la preuve qu’ils peuvent le faire.

« Je n’aime pas les victoires morales, mais on a été à la hauteur pendant trois quart-temps », insiste Doc Rivers. « On a manqué d’essence. On n’a pas été aidé par notre banc donc il a fallu tirer sur les minutes des titulaires. »

Cette troisième défaite en quatre matches doit donc être regardée avec un œil positif. « On n’a pas le choix. C’est le quatrième match de la saison et même si on est nul ou très, très mauvais, ce n’est que le quatrième match de la saison. Il faut être optimiste », demande Giannis Antetokounmpo. « On a une excellente équipe. Je crois qu’on va continuer de s’améliorer et d’apprendre de nos erreur et alors on commencera à gagner des matches. »