Les Kings d’un grand Domantas Sabonis enfoncent le Jazz

À domicile, le Jazz avait la possibilité de remporter son premier match de la saison, mais les Kings d’un bon trio DeRozan – Fox – Sabonis ont confirmé leur décollage avec une deuxième victoire en deux soirs, et un retour à l’équilibre (2v-2d). Certes, face aux deux plus mauvaises formations de la conférence, les Blazers et donc le Jazz.

Les deux équipes se rendent coup pour coup dans ce premier quart-temps et Lauri Markkanen répond à l’activité sous le cercle de Domantas Sabonis par deux fois derrière la ligne. DeMar DeRozan se met vite en valeur par un drive élégant sur Cody Williams et Sabonis confirme les bons automatismes des Kings en trouvant De’Aaron Fox qui coupe aisément les lignes du Jazz. Sacramento creuse l’écart dès la cinquième minute par l’intermédiaire de leur pivot et par un Keegan Murray adroit à 3-points en tête de raquette. Face à une défense du Jazz déjà dépassée, le jeu en transition des Kings leur permet de terminer ce premier quart-temps à +12 (34-22).

Le deuxième quart-temps est un peu plus disputé, Utah tente vaillamment de revenir et c’est John Collins qui s’illustre dans la raquette. Par sa dureté, l’ancien Hawk remporte son duel sous le cercle, contre trois Kings et offre un éphémère combat. Malik Monk se déconcentre au cours d’une contre-attaque et Collins, bien trouvé par le sophomore Brice Sensabaugh, transforme par un « dunk » l’erreur des Kings.

À -7, les shooteurs Kevin Huerter et Keegan Murray se chargent de regonfler l’écart en enchaînant deux tirs de loin. Le rookie Kyle Filipowski est combatif et convertit un tir à mi-distance, mais Fox ne laisse aucune chance au Jazz en inscrivant un tir de loin sur un Walker Kessler trop passif. Les hommes de Mike Brown sont à +9 à la mi-temps.

Deuxième période à sens unique

Déjà privé de Taylor Hendricks, sur la touche pour la saison après son affreuse blessure, le Jazz se voit privé de Lauri Markkanen à la reprise à cause d’une douleur au dos. Résultat, la deuxième période est à sens unique. Domantas Sabonis est trop inspiré à la passe et Utah n’a aucune marge d’erreur. Le pivot lituanien trouve facilement DeMar DeRozan qui convertit sans problème les efforts de son coéquipier par de nombreuses pénétrations peu contestées.

Les quelques efforts de Keyonte George ou Walker Kessler n’empêchent pas les Kings de mener de +20 à l’approche du 4e quart-temps. DeRozan s’amuse de Clarkson par deux fois dans le 4e quart avec notamment un « and-one » et à +25 pour les Kings, les deux formations font tourner leurs effectifs et Sacramento s’impose 113-96.

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

– Deuxième victoire pour les Kings. Au vu de la forme du Jazz en ce moment, ce n’était clairement pas l’adversaire le plus coriace pour que ce soit réellement révélateur… Il n’en demeure pas moins que les Kings ont l’air d’avoir enfin trouvé leur rythme et leurs automatismes avec Sabonis comme première option. Keegan Murray et Kevin Huerter (14 points chacun) ont été complémentaires du trio « All-Star ».

– Domantas Sabonis hyperactif. 28 points, 11 rebonds (dont 8 offensifs) et 4 passes. Que ce soit le cercle ou à mi-distance, le pivot californien a ouvert la voie très tôt dans le match pour le jeu des Kings.

– De’Aaron Fox et DeMar DeRozan faciles. 19 points à 8/15 pour l’un, et 20 points à 13/18 pour l’autre. DeMar DeRozan continue sur sa lancée avec son quatrième match avec au moins 20 points inscrits.

– Un blessé de plus… Le Jazz n’a pas encore débloqué son compteur et la tâche risque de se compliquer puisque Lauri Markkanen est sorti à la mi-temps pour des douleurs au dos.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.