Un nouveau coloris pour la GT Hustle 3

Quel destin pour la 3e génération de la GT Hustle ? Nike avait nourri beaucoup d’espoir pour la version précédente en insérant Victor Wembanyama pour participer à sa promotion. A l’arrivée, le résultat a été mitigé, et la collection n’a pas atteint le même engouement que pour la collection « Nike GT Cut ».

Pour cette 3e génération, la marque à la virgule s’est donnée pour mission de travailler sur le retour d’énergie, la légèreté et le confort. On retrouve ainsi une nouvelle unité Air Zoom à l’avant du pied pour agir à la fois sur le confort et le retour d’énergie vers l’avant, complétée par une couche Zoom Air Strobel sur toute la longueur.

Déjà disponible en France

Côté design, Nike est revenu à du classique après avoir osé davantage sur la GT Hustle 2. La tige en mesh, ici en noir et gris bleu, est assortie d’un « Swoosh » en orange, tandis que la semelle extérieure ressort en orange et bleu-gris. Les inscriptions GT Hustle 3 et GT apportent le contraste d’un bleu plus clair.

Le coloris « Swoosh Fly » est disponible à 200 euros sur Basket4Ballers.