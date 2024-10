Alperen Sengun découvre la pression d’un énorme contrat

Après un exercice 2023-24 flamboyant, Alperen Sengun entame sa quatrième saison avec le statut de « franchise player » suite à son juteux contrat signé avec les Rockets, juste avant la reprise.

Aux côtés de Jalen Green avec qui il partage ce rang, l’intérieur turc accueille les nombreux regards braqués sur lui cette saison avec un doux mélange de sérénité et d’ambition. « C’est une bonne pression. C’est une pression que les stars peuvent gérer, vous savez. Elle ne me met pas mal à l’aise, elle me fait me sentir bien. Je peux la gérer. Je suis un des meilleurs joueurs de la ligue ».

Comparé à Nikola Jokic pour sa capacité à scorer près du cercle, prendre beaucoup de rebonds et trouver les bonnes passes, « Baby Jokic » est conscient et ravi de savoir que les équipes adverses commencent de plus en plus à s’adapter à lui. « Je me sens mieux, en fait. Je sais que c’est plus facile pour mes coéquipiers. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, on vient défendre sur moi à chaque fois. Ça facilite le travail de mes coéquipiers, donc j’en suis content ».

Une baisse statistique

Pour le match d’ouverture contre les Hornets (et malgré la défaite), Sengun avait compilé 25 points et 18 rebonds. Signe que le pivot texan avait déjà à cœur de confirmer la « tranquillité » que lui confère ce nouveau statut.

La double confrontation contre les Spurs fut cependant révélatrice du long chemin à parcourir cette saison pour le turc. Après un duel perdu face à un Victor Wembanyama où le Rocket avait affiché de maigres statistiques (6 points à 2/8), l’intérieur avait souligné l’importance de « rebondir, jouer plus dur, mieux jouer ». Chose à moitié faite puisque Houston a remporté la deuxième manche dans un match où le Turc est resté en dessous de ses moyennes (12 points à 35% au tir).

Après quatre matches, Sengun affiche des statistiques inférieures à celles de la saison dernière (14.8 points à 38%, contre 21.1 points à 51%). Hormis au rebond où le pivot est en hausse (12.5 contre 9.3), cette baisse – peu révélatrice du début de saison — n’inquiète pas Ime Udoka. « Alpi a été productif contre beaucoup de joueurs qui l’ont défendu. Et il continuera de le faire contre tout le monde. Il dispose d’un panel unique qui ne dépend pas que de la taille ou de la puissance, et toutes ces choses ».

Avec en ligne de mire une première sélection au All-Star Game et des objectifs statistiques à la hausse, Alperen Sengun a encore 78 matchs pour permettre à des Rockets ambitieux d’aller grappiller une place en play-in dans la jungle de l’Ouest.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 4 28 38.6 50.0 68.8 4.2 8.2 12.5 3.5 3.8 2.0 2.2 0.5 14.8 Total 214 27 52.5 29.0 70.5 2.7 5.3 8.0 3.7 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.