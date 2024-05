Alperen Sengun veut vite laisser ce surnom de « Baby Jokic »

Vu la concurrence à l’Ouest, Alperen Sengun aura du mal à décrocher sa place au All-Star Game. Il devra donc sans doute attendre avant d’évoluer aux côtés de celui à qui on l’a vite comparé, Nikola Jokic. Invité de JJ Redick, le Turc a reconnu qu’il était touché par ce surnom de « Baby Jokic », mais il espère bien un jour le dépasser.

« Je suis encore jeune, mais à un moment, oui… » répond-il. « Ce qu’ils veulent dire, c’est que mon jeu est similaire au sien. C’est vrai que nous avons un peu le même jeu. Quand on me l’a dit la première fois, ça sonnait mieux. Mais on essaie en NBA de se faire son propre nom. Bien sûr, quand il prendra sa retraite ou quand il sera plus âgé, et que je serai plus âgé, je ne souhaiterais plus que les gens m’appellent encore « Baby Jokic ». Pour l’instant, ça va, car c’est comme si j’étais un bébé… Mais quand je serai grand, je ne veux plus entendre ça. »

Des temps de passage similaires

Pour jauger cette comparaison, il suffit de se souvenir des stats de Nikola Jokic, dans sa 3e année aux Nuggets. Alors âgé de 23 ans, il tournait à 18.5 points, 10.7 rebonds et 6.1 passes par match. Justement, Alperen Sengun est dans sa 3e année en NBA, et à 21 ans, il tourne à 24.3 points, 10.1 rebonds et 5.6 passes de moyenne.

Pour confirmer sa progression, Alperen Sengun peut compter sur la confiance de son coach, de ses dirigeants, mais aussi sur les conseils de Tiago Splitter et des coéquipiers qui l’encouragent à se lâcher encore davantage, et à être moins dur avec lui-même.

Car s’il ne veut plus être considéré comme un « baby », il va devoir apprendre à mieux contrôler ses émotions.

« Quand je rate un tir facile, ça me rend vraiment dingue » reconnaît-il. « Mais Fred (VanVleet) me dit : ‘Qui s’en préoccupe ? Tout le monde rate des tirs !’ Je lui réponds alors que je sais que je suis capable de les mettre… C’est pour ça que ça me rend vraiment dingue, et j’essaie vraiment de progresser dans ce domaine. »