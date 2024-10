Les Nuggets ne s’imaginaient pas déjà en playoffs !

C’est clairement un revers qui aurait fait tache. En déplacement à Toronto, ville natale de Jamal Murray, les Nuggets ont bien failli connaître l’affront d’une troisième défaite en trois matches. Ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de la franchise depuis l’arrivée de Nikola Jokic et la prise de pouvoir de Mike Malone !

Heureusement pour Denver, à cinq secondes de la fin, Nikola Jokic et Jamal Murray ont parfaitement combiné pour arracher la prolongation. Privés de Scottie Barnes, touché au visage, les Raptors ont craqué sur la fin, encaissant un 13-3 dans les deux dernières minutes, puis en ratant trois tirs en fin de prolongation. Preuve que ça tient du miracle, le panier acrobatique de Jamal Murray à l’ultime seconde est son seul du 4e quart-temps.

« Cela donne l’impression d’avoir joué une rencontre de playoffs dès le troisième match de saison » ironise Mike Malone, soulagé que ses joueurs repartent du Canada avec une victoire. « On sait qu’on possède le meilleur joueur de la NBA au poste haut. Il faut jouer avec lui, et le laisser faire la bonne lecture. Evidemment, Jamal et lui savent jouer ensemble, et Jamal a réussi un incroyable layup renversé ».

Pour les Nuggets, c’était une situation idéale puisque les champions NBA 2023 n’avaient pas besoin d’un 3-points, leur point faible, pour partir en prolongation.

Ils peuvent remercier Davion Mitchell qui venait de louper un lancer-franc, et Mike Malone avait demandé à ses joueurs de ne pas miser sur le 3-points pour recoller au score, et se donner une chance d’égaliser. « Il restait tellement de temps au chrono, et je n’ai pas eu le sentiment qu’il fallait précipiter les choses. Et puis on a Nikola Jokic… » répète le coach de Denver. « Si vous tentez un 3-points, et que vous le ratez, il faut faire faute derrière, et le match peut vous échapper. A -3 avec 20 secondes à jouer, allons chercher un 2-points rapide. A partir de là, on est prêt à voler le match. Il faut faire des fautes, et ils ont raté un lancer. Tout a joué en notre faveur. »

Murray prophète en son pays

Même si Nikola Jokic plante 40 points, le héros du soir est donc Jamal Murray. Comme en playoffs, face aux Lakers, il avait gardé le meilleur sur son dernier tir. Chez lui.

« Peut-être que le fait de jouer autant de matches ne m’a pas encore permis d’y avoir mes marques, mais il est évident que le fait d’être chez moi m’a permis d’avoir certains de mes meilleurs amis ici, et ma famille », a apprécié Jamal Murray. « C’est toujours cool, vous savez. Nous ne venons ici qu’une fois par an. … C’était juste agréable de vivre ce moment et de pouvoir y repenser. Je ne sais pas si j’avais déjà marqué un panier comme celui-là. Peut-être que j’avais déjà réussi un tir comme ça (à Toronto). … Peut-être pas. »

Pour Aaron Gordon, qui s’est sérieusement chauffé avec Scottie Barnes, cette victoire prouve que les fondations sont toujours là, et que ce n’est qu’une question de temps pour que tout fonctionne.

« Je pense qu’il fallait enlever un peu de poussière… C’est juste ça. Quand ce sera nécessaire, on sera une machine bien huilée » assure l’ailier-fort. On le verra ce soir à Brooklyn, pour la deuxième partie de ce « back-to-back ».