Il serait temps que les Nuggets se réveillent

À Denver, on n’a jamais eu l’habitude de paniquer après deux ou trois défaites de suite. Les fondations des Nuggets sont solides, et on sait bien qu’une saison NBA est faite de hauts et de bas. Mais voilà, les coéquipiers de Nikola Jokic ont raté leur présaison, et ils débutent la saison régulière par deux défaites à domicile.

Résultat : Mike Malone tire déjà la sonnette d’alarme après la défaite face aux Clippers.

« Norman Powell nous a défoncés dans le 4e quart-temps… Nous avons continué à commettre des fautes sur les shooteurs. C’est un manque de discipline », fustige le coach. « C’est inquiétant parce que les mêmes gars font les mêmes erreurs encore et encore. Et si un gars est connu pour sortir des écrans, nous ne pouvons pas le laisser continuer à tirer à 3-points. »

L’ombre de Kentavious Caldwell-Pope plane

Mais le coach de Denver fait aussi son mea culpa. « Mais comme je l’ai dit à notre équipe, quand un gars fait un quatrième quart-temps comme ça, c’est à moi de m’assurer que nous faisons quelque chose pour lui enlever la balle des mains. Et je ne l’ai pas fait. J’en assume donc la responsabilité et je dois faire mieux ».

Kentavious Caldwell-Pope parti, les Nuggets n’ont plus de « stoppeur » sur les lignes extérieures. Ils n’ont plus non plus un spécialiste du tir à 3-points. Ce fameux « 3&D » que tout le monde recherche. Si Nikola Jokic affiche un joli 8 sur 15 à 3-points après deux matches, l’ensemble de ses coéquipiers combinent un affreux 13 sur 58 !

« Je sais que tout le monde nous dit de mettre des tirs, mais avant cela, je trouve que notre manière d’écarter le jeu est horrible » poursuit-il. « Il faut trouver les gars dans les coins. Il faut ouvrir le terrain. Il faut utiliser l’entière largeur et longueur du terrain. Il faut être davantage organisé, surtout notre ‘second unit' ».

Russell Westbrook à 2 sur 18 aux tirs en deux matches

Une « second unit » menée par un Russell Westbrook catastrophique : 0 sur 8 aux tirs ! Face au Thunder, il avait signé un déjà très vilain 2 sur 10 aux tirs. Certes, il reste énergique, et il a montré de l’agressivité en défense, et il affiche un +/- cumulé de -37 (-24 puis -13) sur les deux premières rencontres…

Chaque passage des remplaçants plombe ainsi les Nuggets, et Mike Malone a été contraint de faire jouer un maximum ses titulaires. La fatigue aidant, à l’image de Jamal Murray, les Nuggets sont craqué sur la fin.

« On était vraiment mou avec la balle en main » regrette Mike Malone. « On perd que 10 ballons sur le match, mais dans le 4e quart-temps, on en perd 3 qui leur donne 7 points. On ne peut pas perdre des ballons qui leur donnent des paniers faciles derrière. C’est ce qui nous a tués. »