Les Bulls se tirent des balles perdues dans le pied

Quasiment toutes les équipes ont désormais joué trois rencontres, et les deux finalistes 2023, les Mavericks et les Celtics, ont la particularité d’occuper les deux premières places du classement des équipes qui perdent le moins le ballon sur ce début de saison, avec respectivement 8.5 et 9 ballons perdus par match. À l’autre bout du classement, on trouve Toronto avec 21.3 balles perdues par rencontre, et Chicago avec 18.7 en moyenne.

Après trois rencontres, les Bulls ont déjà perdu 57 ballons ! « J’en endosse la responsabilité » répond Zach LaVine. « Je n’arrive pas à tenir la balle, et c’est mauvais… Cela fait deux matches que j’en perds 7, et contre le Thunder, aucune n’était provoquée. Ce n’est pas comme s’ils en étaient responsables… Il faut qu’on fasse globalement plus attention au ballon. On se tire une balle dans le pied ».

Comment jouer très vite sans perdre de ballons ?

En présaison, Billy Donovan a annoncé qu’il voulait une équipe qui court et qui prend des décisions rapides. Apparemment, ce rythme élevé n’est pas encore assimilé et maîtrisé par tout le monde…

« Il faut faire redescendre ce chiffre en flèche », enchaîne Josh Giddey. « On essaie de jouer comme il faut, et comme on le souhaite… Vu comment on souhaite jouer, il y a des hauts et des bas, il y aura des erreurs. Mais il ne faut pas qu’il y en ait autant ».

Ce qui est certain, c’est que Billy Donovan n’entend pas changer de philosophie de jeu. Il a les joueurs pour pratiquer un basket rapide, avec des shoots rapides. « En général, plus vous jouez vite, plus vous devez prendre des décisions rapides, plus vous risquez de faire des erreurs », concède-t-il. « Mais nous allons y remédier. « Il y a un équilibre et nous allons sans doute devoir travailler sur ce point et comprendre que nous pourrions avoir des problèmes de progression au début de l’année avec les pertes de balle. »