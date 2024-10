Les Las Vegas Aces se séparent de leur GM, Natalie Williams

Il y a beaucoup de changements sur les bancs et dans les bureaux de la WNBA ces dernières semaines. Pourtant championnes en 2022 et 2023, les Las Vegas Aces n’échappent ainsi pas au phénomène…

Battue par le New York Liberty en demi-finale cette saison, le club du Nevada a ainsi décidé de changer de GM.

Engagée en 2022, en même temps que Becky Hammon en tant que coach, Natalie Williams est ainsi poussée dehors, son contrat n’étant pas renouvelé dans le cadre d’une restructuration de l’organigramme.

« Ce fut une joie et un honneur d’être GM des Las Vegas Aces », a réagi l’ancienne basketteuse de 53 ans, membre du Hall of Fame depuis 2016. « Gagner deux titres WNBA avec cet incroyable groupe de joueuses et de membres du staff a été un rêve devenu réalité. Je tiens à remercier le propriétaire Mark Davis et la franchise des Aces pour l’incroyable opportunité qui m’a été donnée de diriger cette franchise. J’adore la WNBA et j’ai été ravie d’assister à la croissance de ce sport. J’ai hâte de voir ce qui nous attend désormais ».

Dans un communiqué, la franchise remercie également Natalie Williams, même si en marge des deux titres, plusieurs polémiques ont émaillé son mandat, notamment cette plainte pour « discrimination » par Dearica Hamby.

Le prochain GM va disposer d’un effectif toujours très solide, avec évidemment la MVP en titre, A’ja Wilson, mais Kelsey Plum va tester le marché, et l’arrivée des Golden State Valkyries va générer une « Draft d’expansion », le nouveau club pouvant piocher dans l’effectif des autres franchises. De quoi fragiliser davantage les Aces ?