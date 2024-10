Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns apprennent à s’apprivoiser

Après une première sortie ratée chez les Celtics, le soir de la cérémonie de remise des bagues, les Knicks se devaient de réagir pour leur première à domicile. D’autant qu’ils accueillaient les Pacers, leurs bourreaux des derniers playoffs, au Madison Square Garden.

Et la franchise new-yorkaise est ainsi parvenue à se venger en réussissant un match plein, avec notamment 26 points, 5 rebonds et 5 passes de Jalen Brunson, mais aussi 21 points et 15 rebonds de Karl-Anthony Towns.

Futur duo dominant à l’Est ?

L’association entre les deux All-Stars, qui formeront peut-être à terme le meilleur axe 1/5 de la conférence Est, sera justement l’une des clés de la réussite de New York.

À l’heure actuelle, ils cherchent encore à mieux se connaître dans le jeu, pour maximiser leur tandem.

« J’apprends beaucoup [à chaque match] » confie en tout cas Jalen Brunson. « Il génère tellement d’attention de la part de la défense quand il est sur le terrain, donc nos adversaires doivent le respecter, ils doivent venir aider en défense. C’est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue, il apporte quelque chose de nouveau à cette équipe et nous sommes très heureux de l’avoir et de continuer de nous améliorer avec lui. »

Chez Karl-Anthony Towns, même son de cloche : chaque match est une nouvelle occasion de progresser dans sa compréhension de son meneur et de ses zones préférentielles.

« Il y a beaucoup de choses que je savais déjà, notamment par rapport à son talent, et comme je l’avais déjà dit, il s’agit surtout pour moi de le laisser faire ce qu’il sait faire de mieux et de ne pas me mettre en travers de sa route » explique l’ancien des Timberwolves. « Nous pouvons nous estimer chanceux de pouvoir l’appeler Capitaine. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.0 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.0 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.0 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.4 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.0 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.1 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NYK 2 27 57.6 57.1 85.7 1.0 2.0 2.0 3.5 2.0 0.0 2.5 0.0 24.0 Total 424 28 49.0 39.2 82.4 0.5 2.8 2.8 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

