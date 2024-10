Rudy Gobert a fait passer l’équipe avant son compte en banque

À la surprise générale, les Wolves ont déjà prolongé Rudy Gobert puisque le Français a paraphé un contrat de 110 millions sur trois ans, qui le lie à Minnesota jusqu’en 2028. Pour cela, le meilleur défenseur de la NBA a fait sauter la dernière année de son précédent contrat, à 47 millions de dollars, et pour le remercier, les dirigeants lui ont donc offert un contrat plus long. Selon The Athletic, Rudy Gobert voulait quatre ans, et les Wolves ont accepté trois années supplémentaires, avec une « player option » après deux ans.

En prolongeant pour 110 millions de dollars sur trois ans, le quadruple « Défenseur de l’année » va ainsi toucher 34 millions de dollars en 2025/26, puis 36.7 millions de dollars en 2026/27 et 39.4 millions en 2027/28. Cela signifie que la saison prochaine, il a accepté de baisser son salaire de 13 millions de dollars.

« La dernière année de mon contrat était vraiment élevée » reconnaît le Français. « Le fait de permettre à l’équipe de conserver nos joueurs était une victoire pour les Wolves. Mais le fait de me garder sur une période plus longue est très bien pour les deux parties ».

Naz Reid touché par le « sacrifice » de son coéquipier

C’est ce qu’on appelle du « gagnant-gagnant », et les économies réalisées sur cette prolongation de contrat permettront à moyen terme de prolonger les meilleurs talents de l’équipe comme Naz Reid, ou de se positionner sur des free agents. Une attitude qui touche son coéquipier.

« De sa part, c’est mortel de penser aux autres », réagit Naz Reid, qui aura la possibilité de tester le marché à la fin de la saison. « C’est vraiment altruiste. Je sais que beaucoup de gens ne feraient pas ça, mais lui le ferait. Il le montre. Je suis heureux qu’il pense à moi et à cette équipe. Cela signifie qu’il veut gagner. »

Rudy Gobert le répète, il a placé l’équipe et les ambitions collectives de son club avant son cas personnel.

« Il n’a jamais été question d’argent, et davantage encore à ce stade de ma carrière. Il s’agit d’être là où je me sens chez moi et où je peux gagner des titres », poursuit le Français. « Ces gars, des joueurs aux entraîneurs en passant par la direction, m’ont accueilli et ont cru en moi. Ils m’ont donné l’opportunité de donner le meilleur de moi-même sur et en dehors du terrain, et m’ont fait progresser. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 Total 757 30 65.5 0.0 63.9 3.4 8.4 11.8 1.3 2.7 0.7 1.7 2.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.