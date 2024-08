Naz Reid savoure son incroyable popularité à Minneapolis

Avec Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ou encore Rudy Gobert, les Wolves ont des joueurs forts pour incarner leur franchise. Néanmoins, ce n’est aucun de ses trois joueurs, pourtant All-Stars, qui est le chouchou du public. En effet, celui dont la ville célèbre les performances, qui est presque devenu culte à Minneapolis, c’est Naz Reid.

La preuve de cette popularité ? Après le Game 2 de la demi-finale de conférence face aux Nuggets, largement remporté par les Wolves, on pouvait lire ce message sur X/Twitter : « Je tatoue ‘Naz Reid’ à ceux qui veulent pour 20 dollars. Je suis sérieux. »

Will tattoo “Naz Reid” on anyone for $20 I’m dead serious — Wolves Enjoyer (@john_chuck) May 7, 2024

Les réponses sont nombreuses, très nombreuses même, avec une centaines de personnes intéressées. Avec des profils parfois surprenants… « C’était fou. Je crois que la première personne que j’aie vue était une femme de 82 ans, et la liste était longue », se souvient Naz Reid pour SLAM Magazine.

Les jeunes fans de Minnesota ont aussi été séduits par l’initiative.

« C’est arrivé à un point où, chez le coiffeur, deux gamins sont venus me voir et mon nom était leur premier tatouage », raconte l’intérieur. « C’était une expérience folle. C’était enthousiasmant. On rêve de ça quand on est jeune, d’avoir une telle ‘fan base’, que son nom provoque de l’excitation. »

Une serviette à son nom

Comme les Wolves ont réussi leur saison régulière et sont allés jusqu’en finale de conférence à l’Ouest, l’enthousiasme des fans a été logiquement général. « Jamais ça n’avait été aussi fou. C’était dingue. On avait des posters partout. C’était génial », constate Naz Reid.

Mais encore une fois, c’est le meilleur sixième homme de la saison 2023/24 qui a le droit à des petites attentions. Les fans avaient notamment une serviette marquée de son nom le 22 mars. « C’est vraiment à ce moment-là que j’ai réalisé les choses », confie-t-il. « Je n’ai jamais vraiment expliqué à quel point j’ai apprécié cet instant, à quel point je me suis senti enthousiaste, désiré et aimé. »

Tatouage ou serviette, pas de doute, le chouchou, c’est Naz Reid. « J’aime chacun d’entre vous. Vous m’avez vu arriver et travailler au quotidien, depuis que j’ai signé en two-way contract jusqu’à maintenant. Je pense que tout le monde sait à quel point j’ai travaillé, je me suis dévoué, les attentes que j’avais pour en arriver là. Cela ne va pas s’arrêter. C’est seulement le début », conclut-il en s’adressant aux fans.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 Total 326 19 49.6 37.1 71.7 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.