Nike rempile avec la NBA et la WNBA jusqu’en 2037

La virgule n’est pas prête de quitter les équipements de la ligue. Nike, la NBA et la WNBA annoncent une prolongation pour 12 ans, à partir de 2025 – jusqu’en 2037 donc – de leur partenariat en matière d’équipement, de merchandising, de marketing et de contenu.

Ce qui consolide la société américaine comme « leader mondial » dans le basket et fournisseur exclusif de maillots et de tenues sur les terrains NBA, WNBA et de G-League. La valeur de cette rallonge n’a pas été divulguée, mais, comme le rappellent certains médias, l’accord précédent avait été évalué à un milliard de dollars.

Ce renouvellement fait suite au partenariat précédent de huit ans, conclu en 2015, qui avait fait de Nike l’équipementier officiel de la NBA à partir de la saison 2017/18. La marque est partenaire de la Grande Ligue depuis 1992, et de la WNBA depuis sa création en 1997.

« Plus qu’un sponsor »

« Nike a toujours été plus qu’un sponsor de ligue – nous sommes un partenaire stratégique avec un engagement inébranlable pour développer le jeu, aux côtés de la NBA, de la WNBA et de la G-League », a déclaré le directeur général de Nike, Elliott Hill, dont la firme veut « renforcer » son investissement dans le championnat féminin.

La patronne de la WNBA, Cathy Engelbert, a fait part du même enthousiasme, tout comme Andre Iguodala, le directeur exécutif du syndicat des joueurs (NBPA), qui rentre également dans le cadre de l’accord.

De son côté, Adam Silver voit chez la marque un acteur « inextricablement lié au basket et (qui) a contribué à alimenter la croissance et l’innovation autour de notre sport depuis des décennies. En mettant l’accent sur le basket des jeunes, notre partenariat élargi créera encore plus d’opportunités pour les joueurs en devenir. »

Le partenariat prévoit la mise en place de programmes pour les jeunes, notamment au sein de la Nike Elite Youth Basketball League.