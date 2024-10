Jaden Ivey, Jalen Duren et les jeunes Pistons verrouillés

Après avoir prolongé leur figure de proue, Cade Cunningham, et attiré quelques vétérans durant leur intersaison, les Pistons se penchent maintenant sur leurs jeunes. Ils viennent d’activer la quatrième année des contrats de Jaden Ivey et Jalen Duren.

Amené à former le « backcourt » de l’avenir de l’équipe avec Cunningham, le premier touchera ainsi plus de 10 millions de dollars durant la saison 2025/26, tandis que le second, futur pilier de la défense de JB Bickerstaff, touchera environ 6,5 millions de dollars cette année-là.

Sont également concernés par ces prolongations Ausar Thompson et Marcus Sasser, dont la troisième année de contrat rookie est activée. Le salaire de Thompson, qui a déjà fait parler ses qualités défensives, grimpera à environ 8.8 millions de dollars. Le meneur de poche sera à moins de 3 millions de dollars.

À noter que les Pistons ont également un cinquième joueur sous le coup d’une option, Wendell Moore Jr, acquis au cours d’un échange estival mineur avec les Wolves. Sur le papier, Detroit a encore 10 jours pour lever son option, mais les équipes annoncent généralement ces décisions en même temps.