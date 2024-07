Jalen Duren, futur pilier de la défense de JB Bickerstaff à Detroit

Si JB Bickerstaff n’a pas réussi à emmener les Cavaliers jusqu’en finale de conférence, il a réussi à rendre cette équipe compétitive, notamment en s’appuyant sur la défense. Sur les trois dernières saisons, Cleveland faisait en effet partie des meilleures forteresses de la ligue – la plus efficace même en 2021/22. Il arrive à Detroit avec la même ambition et, pour cela, il a un nom sur les lèvres : Jalen Duren.

Avec ses 2m08 et 113 kilos, ses muscles et ses qualités athlétiques, le pivot des Pistons possède un profil parfait pour en faire un pilier de la défense de Detroit, une des pires de la ligue.

« Je veux lui faire atteindre son potentiel, qui est, je pense, sans limite », affirme le nouvel entraîneur. « Il était à la salle la semaine passée et j’ai eu la chance de le voir travailler de près. On voit des choses qu’on ne voit pas habituellement de l’extérieur. Il peut porter la balle, faire de bonnes passes, et évidemment prendre des rebonds. »

Un nouveau joueur dans quelques années

Jalen Duren, qui n’a que 20 ans, a déjà franchi un cap entre sa première et sa deuxième saison. Il faut continuer ainsi, sans aller trop vite. « On y va étape par étape. On va trouver une ou deux qualités qu’on veut développer. On fera pareil dans deux ans, et dans trois ans, on verra un tout nouveau joueur », prévient JB Bickerstaff.

Ce dernier s’est appuyé sur Evan Mobley et Jarrett Allen à Cleveland pour protéger son panier, là où Jalen Duren s’est souvent retrouvé éloigné du cercle. Ce qui explique sa faible moyenne de contre (0.8 par match). S’il doit devenir le socle de la défense, alors il faut que ses coéquipiers soient aussi meilleurs, dans les efforts et les rotations, pour lui faciliter le travail et en faire le dernier barrage, celui qui corrige les petites erreurs.

« Le système défensif compte également. Il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas grands défenseurs individuellement mais qui peuvent devenir de grands défenseurs collectivement », affirme le coach. « L’enseignement et le temps qu’on y consacre sont importants, tout comme le fait de répéter encore et encore. On va y passer du temps, en essayant d’être clair. »

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 25 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29 61.9 0.0 79.0 3.2 8.5 11.6 2.4 3.2 0.5 2.1 0.8 13.8 Total 128 27 63.1 0.0 70.7 3.3 6.9 10.2 1.7 2.9 0.6 1.7 0.8 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.