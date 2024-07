Refaire le coup des Cavaliers à Detroit ? JB Bickerstaff y croit dur comme fer

Propulsé sur le banc des Cavaliers en février 2020 pour remplacer un John Beilein à la dérive, JB Bickerstaff a réussi à faire passer Cleveland de la dernière place de la conférence Est au Top 4 en deux saisons. Un tour de force impressionnant qui n’est pas passé inaperçu auprès des autres dirigeants de la ligue.

C’est ainsi qu’après son éviction de la franchise de l’Ohio à l’issue de la saison, le même défi lui a été présenté par Detroit, qui a estimé que la méthode de Monty Williams n’avançait pas suffisamment rapidement. L’équation est alors assez simple pour JB Bickerstaff : peut-il mettre la même méthode en place et bénéficier des mêmes résultats à court terme ?

Au niveau de la qualité de ses effectifs, la donne semble similaire. Dès sa première année complète en 2020/21, Cleveland avait déjà dans ses rangs un axe Darius Garland – Jarrett Allen et a su utiliser ses actifs pour le bonifier, en se séparant de Collin Sexton pour récupérer Donovan Mitchell. À Detroit aussi, il y a du talent, un « franchise player » identifié avec Cade Cunningham, et un paquet de talents à intégrer autour de lui.

« Je crois que la preuve est là », a-t-il confié lors de sa conférence de presse de présentation, au sujet de sa précédente aventure avec Cleveland. « Il y a des joueurs de haut niveau et des joueurs à fort potentiel. C’est notre responsabilité de les aider à l’atteindre ».

Un coach qui sait de quoi il parle

Detroit dispose déjà de jeunes éléments à polir comme Jalen Duren, Jaden Ivey ou encore Ausar Thompson, et a donc misé sur l’expérience pour les aider à franchir un cap, avec des éléments comme Tim Hardaway Jr, Malik Beasley ou encore Tobias Harris.

Président des Pistons, Trajan Langdon estime que JB Bickerstaff est le coach idéal pour que la mayonnaise prenne entre les jeunes pépites et les vétérans.

« On voulait quelqu’un qui puisse se mettre au travail immédiatement, et qui a déjà fait la même chose dans le passé. Particulièrement avec une jeune équipe qui sort d’une saison difficile, c’était important d’être positif », a-t-il déclaré. « Nous avons estimé que l’expérience était importante. Les joueurs avaient besoin de sentir que la personne qui venait ici savait de quoi elle parlait ».

Passé la déception de l’élimination face aux Celtics en demi-finale de conférence puis le choc de cette éviction, JB Bickerstaff a également exprimé sa reconnaissance envers les Pistons. Le fait d’avoir vite retrouvé un banc l’a ainsi aidé à tourner la page et à éviter de trop gamberger.

« On est tous humains, et ça fait toujours du bien de se sentir désiré. Le fait que Trajan m’ait tendu la main et m’ait appelé m’a fait prendre conscience qu’il avait tout de suite cru en moi », a-t-il poursuivi.

Ce sera maintenant à lui de transformer cette confiance en résultats, et le plus rapidement sera le mieux.