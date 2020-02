John Beilein devrait être remplacé par J.B. Bickerstaff dès mercredi

L’expérience John Beilein touche à sa fin à Cleveland. Selon The Athletic, l’ancien coach de Michigan négocie la rupture de son contrat et devrait quitter l’Ohio dès ce mercredi, laissant son assistant J.B. Bickerstaff gérer la reprise de l’entraînement suite au All-Star Break, puis la fin de saison.

Engagé l’été dernier pour quatre ans (plus une « team option ») pour une cinquième année, l’entraîneur ferait donc une croix sur le restant de son bail, qui devait le rémunérer entre 4 et 4.5 millions de dollars par an.

Il fait donc l’impasse sur une très belle somme mais, à 67 ans, la greffe du coach n’a jamais pris chez les Cavs, avec des méthodes très discutées en interne et des résultats décevants. De plus, John Beilein serait perturbé suite aux problèmes entourant la démission de son fils, qui a dû quitter l’université de Niagara.

Habitué des intérims en urgence, puisqu’il avait remplacé au pied levé Kevin McHale à Houston en 2015 puis David Fizdale à Memphis en 2017, J.B Bickerstaff sera par ailleurs le sixième entraîneur des Cavaliers depuis 2012…