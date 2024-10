Ancien barman, Alex Reese s’installe dans la raquette du Thunder

Isaiah Hartenstein absent cinq à six semaines, le Thunder a décidé d’offrir un contrat à Alex Reese, un intérieur polyvalent de 25 ans, méconnu du grand public. Il s’agit d’un contrat non garanti, alors même que ce même Reese avait été coupé cette semaine. Un rebondissement dont il a l’habitude puisque cet ancien joueur d’Alabama avait carrément mis en suspens sa carrière à la fin de son cursus universitaire.

On est en 2021 et ses 5 points et 3 rebonds de moyenne dans son année senior l’empêchent d’imaginer un avenir dans le basket professionnel. Touché mentalement par l’échec de sa carrière en NCAA, Alex Reese décide alors de tout plaquer pour devenir barman ! Pour arrondir ses fins de mois, il file aussi des coups de main comme déménageur. Bonne nouvelle, le basket lui manque !

Il reprend sa carrière au Luxembourg

A l’instar d’Alfonzo McKinnie, l’ancien arrière-ailier des Warriors, Alex Reese reprend sa carrière au… Luxembourg. Sous les couleurs du champion en titre, l’Amicale Steinsel, il tourne à 23 points et 12.7 rebonds de moyenne. Des stats qu’il affichait au lycée, lorsqu’il était l’un des meilleurs joueurs de l’Alabama.

Convaincu qu’il n’a rien perdu de ses qualités, il retourne aux Etats-Unis pour gagner sa place en G-League.

Testé par les Vipers, il rejoint finalement le Rip City Remix où il joue 43 matches. Ses stats ? 11.5 points et 4.6 rebonds en 17 minutes. Le tout avec un très correcte 41% à 3-points.

Le Thunder l’invite à son camp, et après avoir tourné à 2.3 points, 2 rebonds de moyenne en présaison, le voilà dans l’effectif pour débuter la saison.