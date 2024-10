Yuki Kawamura transforme l’essai à Memphis

Nouveau chouchou du public de Memphis, Yuki Kawamura va rester dans le Tennessee pour la saison, puisque l’on apprend par ESPN qu’il y a obtenu un « two-way contract », après avoir été invité au camp d’entraînement de la franchise.

La belle histoire continue donc pour ce meneur de poche (1m73 pour 72kg), qui n’avait jusqu’alors jamais quitté son Japon natal. À 23 ans, il se lance à la conquête de l’Amérique où, derrière Ja Morant et Marcus Smart, il tentera de tirer son épingle du jeu en dépit de la concurrence de Scotty Pippen Jr, fraîchement signé par les Grizzlies.

Certes, Yuki Kawamura devrait passer le plus clair de son temps en G-League, avec les Memphis Hustle. Reste que, s’il parvient à séduire comme en présaison (3.4 points et 4.2 passes en 15 minutes), l’ancien MVP et Rookie de l’année du championnat nippon peut pousser Taylor Jenkins à lui faire réellement confiance à la mène…

Pour l’anecdote, relevons que, depuis la fusion ABA/NBA de 1976, sept joueurs ont évolué dans la ligue en étant plus petits que le Japonais : Muggsy Bogues, Earl Boykins, Spud Webb, Greg Grant, Keith Jennings, Markquis Nowell et enfin Monte Towe.