Yuki Kawamura et Armando Bacot au camp des Grizzlies

Les Grizzlies ont complété leur effectif pour leur camp d’entraînement avec quatre signatures. La franchise de Memphis possède 14 joueurs avec des contrats garantis, et ces quatre joueurs seront donc en compétition pour le 15e et dernier contrat. En sachant que les trois « two-way contract » sont déjà pris par Jay Huff, Scotty Pippen Jr et Cam Spencer.

Le premier des invités est Armando Bacot (2m10), qui sort de cinq ans à North Carolina avec 13.9 points, 10.1 rebonds et 1.3 contre de moyenne. Meilleur rebondeur de l’histoire des Tar Heels, il y a disputé 169 matches, et il a été titulaire à 168 reprises !

Yuki Kawamura, le héros malheureux

Le second est bien connu des Français puisqu’il s’agit de Yuki Kawamura. MVP du championnat japonais, ce meneur de poche (1m72) avait fait des misères aux Bleus lors des Jeux olympiques avec 29 points, 6 rebonds et 6 passes ! C’est lui, aussi, qui avait fait faute sur le shoot miraculeux de Strazel, pour offrir le 3+1 de l’égalisation au jeune meneur de l’Equipe de France. Une faute, certes, très contestable… mais qui, au final, permettra aux Bleus d’égaliser, puis de l’emporter après prolongation.

Les deux autres invités connaissent déjà la NBA. Miye Oni (1m95) a déjà 80 matches NBA au compteur avec le Jazz, et cet ancien second tour de Draft tourne en carrière à 1.8 point par match. Quant à l’ailier filiforme Maozinha Pereira, il a disputé 7 matches avec les Grizzlies la saison passée pour 6.9 points et 5.3 rebonds de moyenne.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.