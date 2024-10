Scotty Pippen Jr. obtient un vrai contrat à Memphis

Mission réussie pour Scotty Pippen Jr. dans le Tennessee : jusqu’ici détenteur d’un « two-way contract », on apprend par ESPN qu’il a effectivement décroché un contrat standard de plusieurs années à Memphis. À une semaine de la reprise, c’est un joli cadeau pour le joueur, représenté par Rich Paul (Klutch Sports).

À bientôt 24 ans, le fils de l’illustre Scottie Pippen obtient son premier vrai contrat NBA, deux ans après ses débuts dans l’anonymat chez les Lakers. Cela vient ainsi récompenser ses belles performances avec les Grizzlies en fin de saison régulière (12.9 points, 4.7 passes, 3.2 rebonds et 1.7 interception), en Summer League (21.5 points, 8.7 passes, 5.0 rebonds et 3.3 interceptions) puis en présaison (10.3 points, 4.5 passes, 2.5 rebonds et 1.0 interception).

Meneur, Scotty Pippen Jr. sera donc chargé d’aider Ja Morant et Marcus Smart, à la manière d’un Tyus Jones avant lui au poste 1 de Memphis, alors qu’il en manquait un dans la rotation suite à la retraite de Derrick Rose.

Cela laisse à la franchise la possibilité de recruter un nouveau « two-way contract » en remplacement de l’ancien pensionnaire de Vanderbilt, alors que les Grizzlies ont encore une place « normale » libre dans leur effectif.

Scotty Pippen, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 6 5 33.3 33.3 55.6 0.3 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3 0.3 0.2 2.3 2023-24 MEM 21 25 49.3 41.7 74.5 1.1 2.1 3.2 4.7 2.9 1.7 2.7 0.5 12.9 Total 27 21 48.4 41.3 71.9 0.9 1.7 2.6 3.7 2.3 1.4 2.2 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.