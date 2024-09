Derrick Rose prend sa retraite !

Le départ de Derrick Rose de Memphis, en renonçant à l’intégralité de son salaire, ressemblait à des adieux. Et c’est bien le cas puisque, à quelques jours de ses 36 ans, le meneur de jeu annonce quitter les terrains !

C’est dans une lettre d’amour publiée dans divers journaux (New York Times, Chicago Tribune, Memphis Commercial Appeal, Detroit Free Press…), qu’il dit ainsi au revoir au basket professionnel.

« Merci, mon premier amour…

Tu as cru en moi dans les hauts et les bas, tu as été constant quand tout le reste semblait incertain.

Tu m’as montré ce que signifiait vraiment l’amour.

Tu as fait du terrain mon sanctuaire, où je pouvais m’exprimer librement.

Tu as fait en sorte que chaque matinée et chaque nuit passées ensemble valaient chaque goutte de sueur.

Tu m’as rappelé que je pouvais toujours compter sur toi, qu’à chaque moment de doute, tu me montrerais de quoi j’étais capable.

Tu m’as fait découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles cultures qu’un enfant de Chicago n’aurait jamais pu imaginer.

Tu m’as appris que chaque défaite était une leçon et que chaque victoire était une raison d’être reconnaissant.

Tu m’as offert une sagesse qui ne concernait pas seulement le jeu, mais aussi la vie, la discipline, le travail acharné et la persévérance.

Tu m’as montré que la passion est quelque chose à chérir, en veillant à ce que je mette tout mon cœur dans chaque dribble, chaque tir, chaque action.

Tu es resté à mes côtés même quand le monde semblait contre moi, inconditionnellement, attendant que je vienne te chercher.

Tu m’as offert un cadeau, notre temps ensemble, un cadeau que je chérirai pour le reste de mes jours.

Tu m’as dit que c’était normal de dire au revoir, en me rassurant pour me dire tu feras toujours partie de moi, peu importe où la vie me mène.

À toi pour toujours, Derrick Rose »

Premier choix de la Draft 2008, Derrick Rose fut une sorte de météore destinée à brûler pour éclairer Chicago. Et il emmena dans son sillage Luol Deng, Joakim Noah et compagnie, jusqu’en finale de conférence 2011.

Plus jeune MVP de l’histoire, à 22 ans, il fut néanmoins vite attrapé par les blessures. Malgré tous les pépins qui ne lui ont offert que quelques années de « prime », le double champion du monde (2010 et 2014) a laissé des souvenirs impérissables à Chicago, réussissant même à devenir un 6e homme d’impact par la suite. De quoi aussi boucler 16 saisons en NBA avec un titre de Rookie de l’année, trois capes All-Star et une place dans la All-NBA First Team.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 2023-24 MEM 24 17 46.1 36.6 88.9 0.3 1.6 1.9 3.3 0.9 0.3 1.3 0.1 8.0 Total 723 31 45.6 31.6 83.1 0.8 2.5 3.2 5.2 1.2 0.7 2.4 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.