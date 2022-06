Scotty Pippen Jr. veut faire honneur au nom de son père

Les « fils de » sont à la mode en NBA actuellement. Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Gary Payton II, champions NBA depuis quelques jours, ont tous un père qui a joué en NBA.

Puis, il y a eu Shareef O’Neal et Scotty Pippen Jr., non-draftés, qui ont rejoint les Lakers. Comme le second a signé un « two-way contract » avec Los Angeles, on devrait le voir sur les parquets en 2022/2023, plus de 18 ans après le dernier match de son père, Scottie, le 2 février 2004.

« Je pense que chaque fils de joueurs NBA veut jouer en NBA. C’est une fraternité », estimait Pippen Jr., à Andscape, avant la Draft. « C’est même plus dur quand votre père a joué en NBA, car les gens vous regardent différemment, vous jugent. Les enfants ont toujours été durs avec moi, à cause de mon nom. Que ce soit positif ou négatif, ça me donne une motivation pour jouer. Avoir cette opportunité devant moi, c’est un rêve devenu réalité. J’y pense depuis que je suis gamin. »



Même si, à la différence d’un Bronny James, Scotty n’a jamais vu son père briller sur les parquets dans les années 1990 ou au début des années 2000.

« Il a pris sa retraite quand j’avais 4 ans, donc je ne me souviens pas de sa carrière. Le souvenir le plus lointain dont je me souvienne, c’est son entrée dans le Hall of Fame en 2010. Là, j’avais 10 ans. En grandissant, j’ai entendu des choses sur lui, à quel point il était bon. J’allais voir les matches des Bulls petit, et je voyais que les gens l’aimaient. J’ai vu aussi ses trophées à la maison, qui m’ont motivé à jouer. Avoir son soutien, ça m’a aidé, et ça m’a offert une certaine pression aussi, afin d’être bon. »



Contrairement à Shaquille O’Neal, qui n’était pas très motivé à l’idée de voir sa progéniture tenter sa chance vers la NBA, le sextuple champion avec Chicago est ravi.

« Je l’ai laissé tracer son chemin », affirme l’ancien All-Star de Chicago. « C’est un étudiant de ce sport, il a été capable de s’éduquer lui-même. Il a connu plusieurs expériences. J’ai eu la chance de voir beaucoup de matches de lui au lycée, à l’université. C’était une sacrée aventure, je suis impatient de voir le prochain chapitre. Suivre la NBA avec son fils dedans, c’est sûrement assez spécial. »