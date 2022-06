Draft 2022 | Shareef O’Neal envers et contre Shaq

Être le fils d’un ancien joueur NBA et jouer au basket en même temps, ce n’est pas toujours facile. Surtout quand le paternel en question a été un grand joueur. Mais quand il s’agit d’une authentique légende comme Shaquille O’Neal, quasiment impossible à surpasser, c’est sans doute encore plus difficile.

Shareef O’Neal en sait quelque chose. Mais, à quelques heures de la Draft, il ne semble pas mal le vivre. « Je sais que la comparaison sera toujours là », assure-t-il à ESPN. « Tous les enfants sont comparés à leur père, quand ils font la même chose qu’eux. Cela ne me dérange pas. »

Ce qui a le plus gêné l’ancien joueur de LSU, c’est davantage l’avis de Shaquille O’Neal concernant sa carrière. Car le MVP 2000 et quadruple champion NBA n’était pas très emballé à l’idée de voir sa progéniture se lancer vers la NBA.

« On s’est un peu accroché sur ce processus », confirme Shareef, de passage à Los Angeles pour un workout avec les Lakers. « Il voulait que je reste à l’université. Il sait que je fais des essais avec des franchises. Mais je ne vais pas mentir, on n’a pas parlé de tout ça. Il ne voulait pas que je fasse tout cela et je sais qu’il ne voudrait probablement que je le dise, mais désolé. On est des grandes personnes, on va dépasser ça. »

« Je sais que c’est une légende de la NBA, que c’est mon père, mais je dois le faire. Que ça lui plaise ou pas, ça ne va pas m’arrêter »

N’est-ce pas difficile de défier son père sur un tel sujet, qui plus est un des meilleurs joueurs de tous les temps ?

« Il n’aimait pas cette idée, pas du tout. C’est chiant, mais je suis un adulte, j’ai 22 ans, je peux prendre mes propres décisions. C’est devant moi, je ne vais pas reculer, je vais aller voir. Je suis construit comme ça. Je prends les choses ainsi, et pour mon opération du cœur, c’était pareil. Je ne recule devant personne. Je sais que c’est une légende de la NBA, que c’est mon père, mais je dois le faire. Que ça lui plaise ou pas, ça ne va pas m’arrêter. »

Le fils de Shaq n’a pas les références de son père à la sortie de LSU et il doit faire ses preuves devant les franchises pour espérer décrocher une place en NBA. O’Neal père lui, drafté en première position en 1992, n’a pas eu besoin de connaître ce processus.

« Il n’a fait aucun workout avant la Draft, il a directement été à Orlando, donc c’est différent. On n’a pas les mêmes histoires. J’ai vécu des choses que lui n’a pas eu à vivre. Il était le premier choix de la Draft, j’ai dû me battre, beaucoup même, face à une opération du cœur, des blessures au pied. Donc je ne cherche pas à être dans son ombre. »