Shareef O’Neal et Scotty Pippen Jr avec les Lakers !

Non draftés dans la nuit de jeudi à vendredi, les « fils de » les plus célèbres de cette Draft porteront tous les deux le maillot des Lakers cet été ! Pour Scotty Pippen Jr, meneur scoreur de Vanderbilt, ce sera avec un « two-way contract« , et ça signifie qu’on devrait donc le voir en NBA.

Avant cela, il devrait jouer en summer league, et ce sera aux côtés de Shareef O’Neal, le fils du Shaq. Sorti de LSU, comme son papa, il a reçu une invitation pour jouer avec les Lakers cet été. Il avait d’ailleurs effectué un test à Los Angeles.

« Ce sera plaisant de jouer dans la salle où mon père a gagné des titres » avait-il déclaré avant son workout. « Ce sera agréable. J’ai quasiment grandi dans cette salle, je la connais comme ma poche. Je suis né en 2000 et mon père et Kobe Bryant ont remporté le titre cette année-là. Kobe était comme un mentor pour moi, comme mon père évidemment. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Cette année, cette limite est transformée en 50 apparitions sur la feuille de match.